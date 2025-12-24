Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

2026 Asgari Ücreti ile Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

2026 yılı boyunca uygulanacak asgari ücret tutarı belli oldu. Peki bu fiyata alınabilecek en iyi telefonlar hangileri? İşte detaylar...

2026 Asgari Ücreti ile Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği 2026 asgari ücret açıklaması, dün akşam nihayet yapıldı. Resmî açıklamaya göre asgari ücretle çalışan vatandaş, gelecek yıl net 28.075 TL alacak. Bu da 2025 yılı asgari ücretine göre yüzde 27'lik artışa denk geliyor.

Peki yeni asgari ücret ile alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde, artık bir Webtekno klasiği hâline getirdiğimiz konsept içeriğimizin 2026 yılı versiyonuna yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

2026 asgari ücreti ile alabileceğiniz en iyi telefonlar:

Marka-Model Fiyatı
HONOR 400 5G (512 GB) 27.999 TL
TECNO Phantom V Flip2 5G (256 GB) 27.999 TL
Redmi Note 14 Pro 5G (512 GB) 27.599 TL
TECNO CAMON 40 Pro 5G (256 GB) 26.500 TL
Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) 25.999 TL
HONOR Magic 8 Lite 5G (256 GB) 25.999 TL
vivo V60 Lite 5G (256 GB) 25.000 TL
POCO X7 Pro 5G (512 GB) 22.999 TL
Huawei Nova 12S (256 GB) 21.910 TL
Samsung Galaxy A36 5G (128 GB) 18.999 TL

HONOR 400 5G (512 GB)

HONOR 400 ve 400 Pro Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Efsane Özellikleri ve Şeker Gibi Fiyatı (Bu İndirim Kampanyası Kaçmaz)

Ekran

 6.55 inç, FHD+ (1264x2736 piksel), 120 Hz, 5.000 nit, OLED

İşlemci

 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

RAM

 8GB, 12 GB

Depolama

 256 GB

Ön Kamera

 50 MP

Arka Kamera

 200 MP (f/1.9) + 12 MP

Batarya

 5.300 mAh (66W)

İşletim Sistemi

 MagicOS 9.0 (Android 15)

TECNO Phantom V Flip2 5G (256 GB)

Samsung Galaxy Z Flip6’ya Sıkı Rakip Olacak TECNO PHANTOM V Flip2 Duyuruldu

Ekran

 - İç Ekran: 6.9 inç, FHD+ (1080 x 2640), 120 Hz AMOLED

  • Kapak Ekranı: 3.64 inç, 1056 x 1066 piksel, AMOLED

İşlemci

 MediaTek Dimensity 8020

RAM

 8 GB

Depolama

 256 GB

Ön Kamera

 32 MP

Arka Kamera

 50 MP + 50 MP

Batarya

 4.720 mAh (70W)

İşletim Sistemi

 HiOS (Android 14)

Redmi Note 14 Pro 5G (512 GB)

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.67 inç, 1.5K (2712 x 1220 piksel), 120 Hz, 3.000 nit, CrystalRes AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 7300-Ultra
RAM 8-12 GB (LPDDR4X)
Depolama 256-512 GB (UFS2.2)
Arka Kamera 200 MP (f/1.65), OIS + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)
Selfie Kamera 20 MP (f/2.2)
Batarya 5.110 mAh (45W)
İşletim Sistemi Xiaomi HyperOS
Boyutlar 162,33 mm x 74,42 mm x 8,4 - 8,55 mm
Ağırlık 190 gram
Renk Seçenekleri Mercan Yeşili, Gece Yarısı Siyahı, Lavanta Moru

TECNO CAMON 40 Pro 5G (256 GB)

TECNO CAMON 40 ile CAMON 40 Premier Türkiye’de: İşte Çok Konuşulacak Fiyatları!

Ekran

 6,78 inç, 1080p, 120 Hz, AMOLED

İşlemci

 MediaTek Helio G100 Ultimate

RAM

 8-12 GB

Depolama

 256 GB

Arka kamera

 50 MP + 8 MP

Ön kamera

 50 MP

Batarya

 5200 mAh (45W)

İşletim sistemi

 HIOS 15 (Android 15)

Samsung Galaxy A56 5G (256 GB)

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.7 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, 1.200 nit Super AMOLED
İşlemci Exynos 1580
RAM 8 GB
Depolama 128-256 GB
Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)
Selfie Kamera 12 MP (f/2.2)
Batarya 5.000 mAh (45W)
İşletim Sistemi One UI 7 (Android 15) - 6 yıl güncelleme desteği
Boyutlar 162,2 mm x 77,5 mm x 7,4 mm
Ağırlık 198 gram
Renk Seçenekleri Açık Pembe, Gri, Yeşil, Antrasit

HONOR Magic 8 Lite 5G (256 GB)

honor1

Özellik
Ekran 6,79 inç, 120 Hz, 1200x2640 piksel, 6000 nit, OLED
İşlemci Snapdragon 6 Gen 4
RAM 8 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 108 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.2)
Ön kamera 16 MP (f/2.5)
Batarya 7500 mAh
İşletim sistemi MagicOS 9 (Android 15)

vivo V60 Lite 5G (256 GB)

v60lite

Özellik
Ekran 6,77 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 685
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 6500 mAh (90W)
İşletim sistemi Funtouch OS 15 (Android 15)
Renk Titanyum mavisi, Titanyum siyahı

POCO X7 Pro 5G (512 GB)

Telefon Almayı Düşünenler Gelsin! Türkiye’de Satılan En İyi Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar

Ekran

 6,67 inç, 2712x1220, 120 Hz, 3200 nit, AMOLED

İşlemci

 MediaTek Dimensity 8400 Ultra

RAM

 8/12 GB

Depolama

 256/512 GB

Arka kamera

 50 MP + 8 MP

Ön kamera

 20 MP

Batarya

 6000 mAh (90W)

İşletim sistemi

 HyperOS 2

Renk

 Sarı, siyah, yeşil

Boyutlar ve ağırlık

 - 160,75 x 75,24 x 8,29 mm

  • 195 gram

Huawei Nova 12S (256 GB)

Huawei Nova 12s ve Nova 12 SE, Kaçırılmayacak Kampanyalarla Türkiye’de: İşte Fiyatları

Ekran

 6.7 inç, FHD+ (2412 x 1084 piksel), 120 Hz, OLED

İşlemci

 Qualcomm Snapdragon 778G 4G

RAM

 8 GB

Depolama

 256 GB

Ön Kamera

 60 MP (f/2.4)

Arka Kamera

 50 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2)

Batarya

 4.500 mAh (66W)

İşletim Sistemi

 EMUI 14

Samsung Galaxy A36 5G (128 GB)

Samsung’un Uygun Fiyatlı Yeni Telefonları Galaxy A36 ve A26 Tanıtıldı: Türkiye’de Çok İlgi Görecekler!

Ekran

 6,7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz, 1900 nit

İşlemci

 Snapdragon 6 Gen 3

RAM

 6/8 GB

Depolama

 128/256 GB

Arka kamera

 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)

Ön kamera

 12 MP (f/2.2)

Batarya

 5000 mAh (45W)

İşletim sistemi

 One UI 7 (Android 15)

Boyutlar

 162,9 x 78,2 x 7,4 mm

Ağırlık

 195 gram

Apple Akıllı Telefon Samsung Android Xiaomi Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim