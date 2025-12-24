2026 Asgari Ücreti ile Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

2026 yılı boyunca uygulanacak asgari ücret tutarı belli oldu. Peki bu fiyata alınabilecek en iyi telefonlar hangileri? İşte detaylar...

Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği 2026 asgari ücret açıklaması, dün akşam nihayet yapıldı. Resmî açıklamaya göre asgari ücretle çalışan vatandaş, gelecek yıl net 28.075 TL alacak. Bu da 2025 yılı asgari ücretine göre yüzde 27'lik artışa denk geliyor.

Peki yeni asgari ücret ile alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde, artık bir Webtekno klasiği hâline getirdiğimiz konsept içeriğimizin 2026 yılı versiyonuna yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

2026 asgari ücreti ile alabileceğiniz en iyi telefonlar:

Marka-Model Fiyatı HONOR 400 5G (512 GB) 27.999 TL TECNO Phantom V Flip2 5G (256 GB) 27.999 TL Redmi Note 14 Pro 5G (512 GB) 27.599 TL TECNO CAMON 40 Pro 5G (256 GB) 26.500 TL Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) 25.999 TL HONOR Magic 8 Lite 5G (256 GB) 25.999 TL vivo V60 Lite 5G (256 GB) 25.000 TL POCO X7 Pro 5G (512 GB) 22.999 TL Huawei Nova 12S (256 GB) 21.910 TL Samsung Galaxy A36 5G (128 GB) 18.999 TL

HONOR 400 5G (512 GB)

Ekran 6.55 inç, FHD+ (1264x2736 piksel), 120 Hz, 5.000 nit, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM 8GB, 12 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 200 MP (f/1.9) + 12 MP Batarya 5.300 mAh (66W) İşletim Sistemi MagicOS 9.0 (Android 15)

TECNO Phantom V Flip2 5G (256 GB)

Ekran - İç Ekran: 6.9 inç, FHD+ (1080 x 2640), 120 Hz AMOLED Kapak Ekranı: 3.64 inç, 1056 x 1066 piksel, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 8020 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP Batarya 4.720 mAh (70W) İşletim Sistemi HiOS (Android 14)

Redmi Note 14 Pro 5G (512 GB)

Özellik Ekran 6.67 inç, 1.5K (2712 x 1220 piksel), 120 Hz, 3.000 nit, CrystalRes AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7300-Ultra RAM 8-12 GB (LPDDR4X) Depolama 256-512 GB (UFS2.2) Arka Kamera 200 MP (f/1.65), OIS + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Selfie Kamera 20 MP (f/2.2) Batarya 5.110 mAh (45W) İşletim Sistemi Xiaomi HyperOS Boyutlar 162,33 mm x 74,42 mm x 8,4 - 8,55 mm Ağırlık 190 gram Renk Seçenekleri Mercan Yeşili, Gece Yarısı Siyahı, Lavanta Moru

TECNO CAMON 40 Pro 5G (256 GB)

Ekran 6,78 inç, 1080p, 120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Helio G100 Ultimate RAM 8-12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 5200 mAh (45W) İşletim sistemi HIOS 15 (Android 15)

Samsung Galaxy A56 5G (256 GB)

Özellik Ekran 6.7 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, 1.200 nit Super AMOLED İşlemci Exynos 1580 RAM 8 GB Depolama 128-256 GB Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) Selfie Kamera 12 MP (f/2.2) Batarya 5.000 mAh (45W) İşletim Sistemi One UI 7 (Android 15) - 6 yıl güncelleme desteği Boyutlar 162,2 mm x 77,5 mm x 7,4 mm Ağırlık 198 gram Renk Seçenekleri Açık Pembe, Gri, Yeşil, Antrasit

HONOR Magic 8 Lite 5G (256 GB)

Özellik Ekran 6,79 inç, 120 Hz, 1200x2640 piksel, 6000 nit, OLED İşlemci Snapdragon 6 Gen 4 RAM 8 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 108 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.2) Ön kamera 16 MP (f/2.5) Batarya 7500 mAh İşletim sistemi MagicOS 9 (Android 15)

vivo V60 Lite 5G (256 GB)

Özellik Ekran 6,77 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 685 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 6500 mAh (90W) İşletim sistemi Funtouch OS 15 (Android 15) Renk Titanyum mavisi, Titanyum siyahı

POCO X7 Pro 5G (512 GB)

Ekran 6,67 inç, 2712x1220, 120 Hz, 3200 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 8400 Ultra RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 20 MP Batarya 6000 mAh (90W) İşletim sistemi HyperOS 2 Renk Sarı, siyah, yeşil Boyutlar ve ağırlık - 160,75 x 75,24 x 8,29 mm 195 gram

Huawei Nova 12S (256 GB)

Ekran 6.7 inç, FHD+ (2412 x 1084 piksel), 120 Hz, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 778G 4G RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 60 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) Batarya 4.500 mAh (66W) İşletim Sistemi EMUI 14

Samsung Galaxy A36 5G (128 GB)