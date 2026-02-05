Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

TCL; giriş seviyede konumlanan yeni telefonları K70 ve K70 Power'ı tanıttı. Bu cihazlar uygun fiyata gelişmiş özellikler sunuyor.

Dünyanın en büyük televizyon markalarından biri olan TCL, sadece televizyon değil farklı türden ürünleriyle de karşımıza çıkan bir markaydı. Şimdi ise şirket, giriş seviyede konumlanan K70 ve K70 Power isimli uygun fiyatlı 2 yeni telefonuyla karşımıza çıktı. Cihazlar arkalarında 2’li kamera tasarımı, önde ise delikli ekran ile geliyor.

TCL’in yeni telefonları, uygun fiyatlı olmalarına rağmen oldukça büyük bataryalar sunuyorlar. Tasarım, bazı teknik özellikleri benzer diyebiliriz. Temel fark K70 Power’ın daha büyük bataryası.

TCL K70 teknik özellikleri

Ekran 6,75 inç, 720 x 1570 piksel, 120 Hz, IPS LCD İşlemci Mediatek Helio G100 RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP + 0.08 MP Ön kamera 8 MP Batarya 5200 mAh İşletim sistemi Android 16

TCL K70 Power teknik özellikleri

Ekran 6,75 inç, 720 x 1570 piksel, 120 Hz, IPS LCD İşlemci Mediatek Helio G100 Turbo RAM 4/8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 0.08 MP Ön kamera 8 MP Batarya 6500 mAh (33W) İşletim sistemi Android 16

TCL K70 serisi fiyatları

TCL'in K70 serisi telefonları giriş seviyede oldukları için çok uygun fiyatlara sahipler. Standart K70 modeli, 135,50 euro'ya satılıyor. K70 Power'ın fiyatları ise 174,50 euro'dan başlıyor.