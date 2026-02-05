Tümü Webekno
Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük televizyon markalarından biri olan TCL, sadece televizyon değil farklı türden ürünleriyle de karşımıza çıkan bir markaydı. Şimdi ise şirket, giriş seviyede konumlanan K70 ve K70 Power isimli uygun fiyatlı 2 yeni telefonuyla karşımıza çıktı. Cihazlar arkalarında 2’li kamera tasarımı, önde ise delikli ekran ile geliyor.

TCL’in yeni telefonları, uygun fiyatlı olmalarına rağmen oldukça büyük bataryalar sunuyorlar. Tasarım, bazı teknik özellikleri benzer diyebiliriz. Temel fark K70 Power’ın daha büyük bataryası.

TCL K70 teknik özellikleri

k70
Ekran 6,75 inç, 720 x 1570 piksel, 120 Hz, IPS LCD
İşlemci Mediatek Helio G100
RAM 4 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 0.08 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 5200 mAh
İşletim sistemi Android 16

TCL K70 Power teknik özellikleri

k
Ekran 6,75 inç, 720 x 1570 piksel, 120 Hz, IPS LCD
İşlemci Mediatek Helio G100 Turbo
RAM 4/8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 0.08 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 6500 mAh (33W)
İşletim sistemi Android 16

TCL K70 serisi fiyatları

TCL'in K70 serisi telefonları giriş seviyede oldukları için çok uygun fiyatlara sahipler. Standart K70 modeli, 135,50 euro'ya satılıyor. K70 Power'ın fiyatları ise 174,50 euro'dan başlıyor.

