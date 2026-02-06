Tümü Webekno
Son Windows 11 Güncellemesi Oyunseverleri Çıldırttı: NVIDIA Güncellemeyi Acilen Kaldırın Dedi

Microsoft'un Windows 11 için yayımladığı KB5074109 güncellemesi, oyun performansında ciddi bir düşüşe neden oluyor. NVIDIA forumlarında yapılan resmî açıklamalara göre kullanıcılar için sunulan tek çözüm, güncellemenin derhal kaldırılması...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yine bir güncelleme krizi ile gündemde. Şirketin Windows 11 kullanıcıları için yayımladığı "KB5074109" kodlu güncelleme, en çok da oyunseverleri çileden çıkartmış durumda. Zira kullanıcı geri bildirimlerine göre en iyi sistemler bile bu güncelleme sonrasında iyi performans gösteremiyor.

Microsoft, KB5074109 kodlu Windows 11 güncellemesi ile sistem kararlığını iyileştirmeyi ve 114 güvenlik açığını gidermeyi amaçlıyordu. Ancak güncellemede yaşanan bir çakışma, NVIDIA ekran kartlarının performansını ciddi anlamda dibe çekmiş gibi görünüyor. Üstelik sorunun kaynağı da henüz tam anlamıyla çözülememiş durumda.

Kullanıcıların tek çaresi, güncellemeyi kaldırmak!

Başlıksız-1

Resmî forumlarda konuyla ilgili paylaşımlar yapan NVIDIA yetkilileri, sorunun kendileriyle ilgili olmadığını ifade ediyorlar. Yapılan açıklamalara göre Windows 11 kullanıcılarının daha iyi bir oyun deneyimi yaşamak için yapabilecekleri tek şey, KB5074109 güncellemesini kaldırmak. Tabii bu da kullanıcıların güvenlik açıklarına karşı savunmasız hâle gelmesine neden olacak.

Son Windows 11 Güncellemesinde Skandal Hata: Modemler Bozuluyor Son Windows 11 Güncellemesinde Skandal Hata: Modemler Bozuluyor

Bu arada; KB5074109 güncellemesinden sonra oyunlarda yaşanan tek sorununun FPS düşüşleri olmadığını özellikle belirtelim. Oyunseverler, ilk aşamada FPS kaybı yaşıyor, ardından da oyunlarda çökme ve durup dururken yaşanan siyah ekran hataları görüyorlar. Öte yandan; güncellemeyi kaldıran kullanıcıların oyun performansında gözle görülür artış yaşadıkları da bildiriliyor. Görünen o ki şu an için bu güncellemeyi kaldırmak, en iyi seçenek...

