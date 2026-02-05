Tümü Webekno
Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Şanghay’da tanıtılan Moya adlı yeni insansı robot, insan benzeri yürüyüşü, yüz ifadeleri ve sosyal tepkileriyle dikkat çekti. Çinli girişim DroidUp tarafından geliştirilen robot, “insana en yakın etkileşim” iddiasıyla geliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Çin merkezli robotik girişimi DroidUp, Şanghay’da düzenlenen etkinlikte Moya adını verdiği yeni insansı robotunu tanıttı. Firma, Moya’yı yalnızca yürüyen bir robot değil; fiziksel dünyayı algılayabilen, düşünebilen ve insan gibi tepki verebilen yeni nesil bir yapay zekâ sistemi olarak tanımlıyor.

Tanıtım sırasında paylaşılan görüntülerde Moya’nın yürüyüşü özellikle dikkat çekiyor. Robot, klasik “robot yürüyüşü”nden çok uzak; adım atışı, denge kurması ve vücut hareketleriyle oldukça insansı bir duruş sergiliyor. Bunun yanında göz teması kurabiliyor, başını sallayabiliyor ve gülümseyebiliyor.

Moya’yı diğer robotlardan ayıran ne?

Moya, DroidUp’ın yeni geliştirdiği Walker 3 adlı mekanik platform üzerine inşa edilmiş. Bu altyapı, daha akıcı hareketler ve uzun süreli kullanım için tasarlanmış. Robotun yüzü ve dış kaplaması ise modüler, yani farklı yüzler ve görünümlerle kişiselleştirilebiliyor.

En ilginç detaylardan biri de Moya’nın insan vücut sıcaklığına yakın bir ısı hissi verecek şekilde tasarlanmış olması. Amaç, özellikle temas gerektiren senaryolarda robotu daha “canlı” ve doğal hissettirmek.

Nerelerde kullanılacak?

DroidUp’a göre Moya’nın hedefi fabrika hattı değil. Robot; yaşlı bakımı, eğitim, sosyal etkileşim gerektiren hizmetler gibi alanlarda kullanılmak üzere geliştiriliyor. Yani Moya, insanlarla sürekli iletişim hâlinde olması beklenen bir robot.

Henüz net bir çıkış tarihi açıklanmadı ancak robotun 2026’nın sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyat tarafında ise konuşulan rakam yaklaşık 1,2 milyon yuan (yaklaşık 165 bin dolar).

