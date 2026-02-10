Yeni PlayStation Duyuruları Geliyor: 2026'nın İlk State of Play Etkinliği Duyuruldu

Sony, PlayStation oyuncularını heyecanlandıran bir duyuruyu yaptı ve 2026’nın ilk State of Play etkinliğini resmen açıkladı. 12 Şubat Perşembe günü düzenlenecek etkinlik, 1 saatten uzun sürecek ve PS5’e gelecek oyunlarla ilgili bolca yeni bilgi paylaşılacak.

State of Play, her zamanki gibi PlayStation’ın resmi YouTube ve Twitch kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sony’nin açıklamasına göre bu etkinlikte hem PlayStation Studios projeleri hem de üçüncü taraf ve indie oyunlar yer alacak. Yani sadece tek bir oyuna odaklanan kısa bir sunum değil, dolu dolu bir yayın bizleri bekliyor.

Tune in for 60+ minutes of news, gameplay updates, and announcements from game studios across the globe: https://t.co/wz6dklBvoa pic.twitter.com/VRStSNZ6RM — PlayStation (@PlayStation) February 9, 2026

Sony henüz resmi bir oyun listesi paylaşmadı ancak beklentiler oldukça yüksek. Etkinlikte şu oyunlardan duyurular görmemiz oldukça muhtemel:

Marvel’s Wolverine

Saros

Marathon

Horizon evreninde geçen çok oyunculu yeni bir proje

Marvel Tokon: Fighting Souls

Özellikle uzun süredir sessizliğini koruyan büyük PlayStation stüdyolarından gelecek yeni fragmanlar ve çıkış tarihi duyuruları, etkinliğin en merak edilen kısımları arasında.

Sürpriz Duyurular Gelir mi?

Her State of Play öncesinde olduğu gibi, bu etkinlik için de sosyal medyada sürpriz oyun beklentileri şimdiden başlamış durumda. Bloodborne remake/remaster gibi yıllardır konuşulan projelerin adı yine anılıyor; ancak bunların şimdilik sadece söylenti olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kısacası 12 Şubat, PS5 sahipleri ve PlayStation ekosistemini yakından takip eden herkes için takvimde işaretlenmesi gereken bir gün. Sony’nin 2026 planlarını daha net göreceğimiz bu etkinlik, yılın geri kalanı için önemli ipuçları verecek.