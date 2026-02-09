Türkiye'de Üretilen Elektrikli Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Çin menşeili SWM markasının Eskişehir'de üretilen yeni modeli SWM G01 Pro, SWM bayilerinde sergilenmeye ve satışa sunulmaya başladı.

Türkiye otomotiv pazarına yerli üretim desteğiyle yeni bir marka daha dâhil oldu.

Çin menşeili SWM markasının C-SUV segmentindeki modeli SWM G01 Pro, Eskişehir’de başlayan üretimin ardından SWM bayilerinde sergilenmeye ve satışa sunulmaya başladı.

Tamamen Türkiye'de üretiliyor

SWM G01 Pro, Çinli SWM Motors ile ATMO Group ortaklığında kurulan Urzat Otomotiv A.Ş. bünyesinde Eskişehir’de seri olarak üretiliyor.

SWM G01’in daha donanımlı versiyonu olan Pro modeli de bu yönüyle hem yerli üretim avantajı hem de global bir markanın teknolojisini bir arada sunuyor. Türkiye’de üretilmesi, modelin satış sonrası hizmetler ve tedarik açısından da güçlü bir konumda olmasını sağlıyor.

Güçlü motor ve yüksek performans

C-SUV segmentinde konumlanan SWM G01 Pro, kaputunun altında 1.5 TGDI ‘Blue Core’ benzinli motor taşıyor.

178 HP güç ve 280 Nm tork üreten bu motor, 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımana sahip. Bu kombinasyon, hem şehir içi kullanımda konfor hem de uzun yolda tatmin edici bir performans vadediyor.

Donanım ve tasarımı da iddialı

Pro donanım seviyesiyle gelen SWM G01 Pro, zengin özellik listesiyle öne çıkıyor. Anahtarsız giriş ve butonla açılan kapılar, elektrikli bagaj kapağı, Full LED farlar ve sportif dış tasarım detaylarına sahip.

İç mekânda ise siyah ve bej renk seçenekli premium deri koltuklar, açılabilir cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve kablosuz şarj gibi donanımlar dikkat çekiyor. 8,8 inç dijital gösterge paneli ve 14,6 inç multimedya ekranı, sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarken, 360 derece HD kamera sistemi park ve manevraları oldukça kolaylaştırıyor.

SWM G01 Pro Türkiye fiyatı

SWM G01 Pro, 1.999.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Yerli üretim avantajını garanti tarafında da hissettiren model, 5 yıl ve 150 bin kilometre garanti ile satılıyor.