Dünyanın en popüler video konferans uygulaması Zoom, yeni fiziksel ürününü duyurdu. "Zoom for Home" olarak isimlendirilen bu ürün, 27 inç büyüklüğünde bir ekran olarak karşımıza çıkıyor ve tak çalıştır özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte hayatımızdaki en büyük değişiklikler, eğitim ve çalışma konularında gerçekleşti. Çalışanlar, pandemi nedeniyle işlerini, öğrenciler ise okul hayatlarını evlerinden sürdürmek zorunda kaldılar. Bu bağlamda da video konferans uygulamaları çok büyük bir önem arz eder oldu. Bir video konferans uygulaması olan Zoom da rakiplerinden sıyrılarak bu alandaki en popüler uygulamalardan bir tanesi olmayı başardı.

Zoom, bugün milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir uygulama haline geldi. Ellerine geçen fırsatı değerlendirmekten geri durmayan Zoom ekibi de şimdi yeni bir hamle yaptı ve fiziksel bir ürün duyurdu. "Zoom for Home" olarak isimlendirilen bu ürün, Zoom deneyiminize farklı bir boyut kazandıracak 27 inç büyüklüğündeki bir ekran olarak karşımıza çıkıyor.

Karşınızda Zoom for Home

Yeni ürünleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Zoom Rooms Başkanı Jeff Smith, esas amaçlarının mümkün olan en iyi Zoom deneyimini sunmak olduğunu ifade ediyor. Pandemi süreci nedeniyle home office kültürünün ciddi anlamda benimsendiğini ifade eden Smith, herkesin home office kültürünün yeni normal olduğunun farkında olduğunu ancak kullanıcıların, mevcut ürünlerle çeşitli kısıtlamalar yaşadığını ve Zoom for Home ile bu kısıtlamaların ortadan kalkacağını sözlerine ekliyor.

Smith'in yeni normal açıklamalarının doğru olduğunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Çünkü home office kültürü, ilerleyen süreçte bazı sektörler için kalıcı bir hale gelebilir. Bu konuyla ilgili bir araştırma yapan IBM, araştırmaya katılan kullanıcıların yüzde 80 kadarının uzun bir süre home office çalışmak istediği, yüzde 60'ının ise bu kültürün kalıcı olması gerektiğini istediği sonucuna ulaştı. Zoom yetkilileri de bu durumu görmezden gelmeyerek sektördeki boşluğu kapatma imkanı yakalamışlar gibi görünüyor.

Zoom ekibinin hazır duruma getirebilmek için DTEN ile iş birliğine gittiği Zoom for Home, 27 inç büyüklüğü ile kullanıcılara yeterli bir görüş alanı sunuyor. Mühendisler, bu ürünün mümkün olan en yüksek işlevselliği sunabilmesi için 3 adet geniş açılı kamera kullanmışlar. Bu kameralar, ekran panelinin hemen üzerine yerleştirilmiş durumda. Ayrıca bu üründe, görüşme sırasında en kaliteli sesin sunulabilmesi için farklı pozisyonlara yerleştirilmiş 8 adet mikrofon içeriyor.

Zoom for Home'un tüm özellikleri bunlarla sınırlı değil. Mühendisler, bu ürünün en işlevsel şekilde kullanılabilmesi için dokunmatik bir ekran paneli tercih etmişler. Bu panel, görüşme sırasında anlık notlar alınabilmesini sağlıyor. Ayrıca Zoom for Home ile ekran paylaşımı da yapılabiliyor ve bu ürün bir beyaz tahta gibi kullanılabiliyor. Tak çalıştır özelliğinde olan ürün, bir Zoom yetkilisi tarafından kullanıcı özelinde ayarlanabilen bir yönetim paneline sahip. Gerekli kurulumun ardından yapmanız gereken tek şey, toplantı saatlerinizi unutmamak.

Yapılan açıklamalara göre Zoom for Home'u açtığınızda, basit bir arayüz ile karşılaşıyorsunuz. Bu arayüz, kullanıcıların takvimlerini, hatırlatıcılarını, kişilerini ve hatta favorilerini inceleyebilmelerine olanak tanıyor. Ayrıca bir kullanıcı, yaklaşmakta olan bir Zoom toplantısını yine Zoom for Home arayüzü ile görebiliyor. Tüm bunlara ek olarak kilitlenebilme özelliği olan Zoom for Home, bu sayede cihazdan uzakta olunduğunda başka bir kişinin arama yapmasını engelliyor.

Jeff Smith, Zoom for Home ile ilgili yaptığı açıklamalarında bu ürünün sadece bu özelliklerle yetinmeyeceğini söylüyor. Hatta Zoom ekibi, Zoom for Home'un geliştirilmeye devam edip yeni özellikler kazanabilmesi için bir yol haritası da oluşturmuş durumda. Yeni özellikler için biraz zamana ihtiyaç duyduklarını söyleyen Smith, özellikle de kişiselleştirme ile ilgili özellikler üzerinde çalışacaklarını ifade ediyor. Peki Zoom için üretilmiş olan bu ekranın fiyatı ne kadar olacak ve nasıl satın alınabilecek?

Yapılan açıklamalara göre Zoom for Home, 599 dolar (yaklaşık 4.110 TL + vergiler) olarak fiyatlandırılacak. Bu fiyat, dizüstü bilgisayar, tablet ya da akıllı ekran gibi ürünlerle yarışacak seviyede olsa da bilgisayar teknolojileriyle arası iyi olmayan kullanıcılar, Zoom for Home'u tercih edebilecekler gibi görünüyor. Şu an için ön sipariş kapsamında olan Zoom for Home, ağustos ayı itibarıyla da tüketicilere sevk edilmeye başlayacak.