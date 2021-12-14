Bir NFT tasarımcısı, anlık dalgınlığının kurbanı oldu. Bored Ape isimli NFT'si için 75 Ethereum yerine 0.75 Ethereum fiyat giren tasarımcı, 300 bin dolar kazanacakken 3.000 dolarla yetinmek zorunda kaldı.

Her geçen gün biraz daha yaygınlaşan NFT çılgınlığında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Uzun zamandır NFT paylaşımları yapan ve bu NFT'leri Opensea gibi platformlar üzerinden satan Maxnaut isimli tasarımcı, bir NFT için yanlış fiyat girdi. Satış bedeli için 75 Ethereum yerine 0.75 Ethereum yazan satıcı, "Bored Ape" isimli NFT'sini yanlışlıkla 3.000 dolara (yaklaşık 42 bin TL) sattı. Bu yanlışlık olmasa, satıştan 300 bin dolar (yaklaşık 4.3 milyon TL) kazanılacaktı.

Yaşanan olay üzerine bir röportaj veren Maxnaut, olayı dalgınlığına bağladı. Her gün çok sayıda NFT paylaştığını ve bunlar için yeterince dikkat etmediğini belirten tasarımcı, Bored Ape'in bir bot tarafından satın alındığını düşündüğünü ifade etti. Tasarımcının böyle düşünülmesinin nedeni ise hatayı saniyeler içerisinde fark etmiş olmasına rağmen işlemi iptal edecek zamanı bile bulamamış olmasıydı. Üstelik alıcı, işlemlerin hızlıca tamamlanması için 8 Ethereum'luk maliyeti karşılamayı da kabul etmişti.

0.75 Ethereum'a alınan NFT, 85 Ethereum'dan satışta

3.000 dolara satın alınan NFT'yi görüyorsunuz.

Maxnaut'un anlık hatasından faydalanan C51A41 isimli kullanıcı, adeta bedavaya mal ettiği NFT'yi satışa çıkardı. NFT'nin yeni sahibi, yukarıda görmekte olduğunuz NFT için tam 59,99 Ethereum istedi. ApelovesApe isimli başka bir kullanıcı da bu teklifi kabul etti. Satın aldığı NFT'yi yeniden satışa çıkaran ApelovesApe, bu eser için 85 Ethereum istiyor. 85 Ethereum, 14 Aralık saat 12:35 itibarıyla 323 bin dolar yapıyor. Opensea'de listelenen NFT'ye buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Yaşanan olay, bir ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Üstelik kripto para sektöründe bu gibi yanlışlıkları önleyebilecek hiçbir sistem yok. Hatta bu yüzden tüm varlığı yitiren insanlar da dolandırıldıklarını iddia ederek gündeme geliyorlar. Ancak kripto para dünyasında çok açık yazısız bir kural var. Hata yaparsan kaybedersin. Yaşanan olay, bu yazısız kuralın ispatı niteliğinde...