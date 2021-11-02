Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden önemli markalardan biri olan Nike, son dönemin en heyecanlı gelişmelerinden biri olan metaverse evreninde de var olacağını gösteren önemli adımlar attı. Marka, sanal ürün satışı yapabilmek adına Nike markalı ürünler için başvuruda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un gerçekleştirdiği etkinlikle yeni projesi 'Metaverse'ü duyurması ve çatı marka adını Meta olarak değiştirdiğini açıklaması sonrası, geleceğin interneti olarak da anılan Metaverse'e olan ilgi epey arttı. Teknoloji devlerinin geleceği şekillendirecek bu büyük yarışına, büyük markalar da katılmaya başladı.

Aslında markaların bu evrene dahil olmak için hızla adım atmaları oldukça normal. Çünkü metaverse gerçekten de heyecan verici bir gelişme. Tabii ki gelen tüm bilgiler henüz yolun çok başında olduğumuzu gösteriyor. Ancak gelecek için bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir senaryo sunan metaverse, fiziksel dünyada yapabildiğimiz neredeyse her şeyi görsel ve işitsel destekle sanal evrende de deneyimleme imkanıyla o büyük heyecanı yarattı bile.

Nike da metaverse'te yerini almaya hazırlanıyor:

Tabii ki metaverse'ün gerçekliğin adeta bir yansıması olacak evreninde markaların yer almayacağını düşünmek enteresan olurdu. Bu tür yeniliklere dahil olma konusunda hızlı davranan markalardan biri olan Nike da anında adım atmış görünüyor.

Ortaya çıkan ticari marka başvurularına göre Nike, sanal evrende satışını yapabileceği sanal ürünler için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuruda bulundu. Başvuruda oldukça geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Bu da Nike'ın avatarlarımıza giydirebileceğimiz ürünlerin hazırlıklarına çoktan başladığını gösteriyor.

Ayırca Nike'ın bu adımını destekleyen tek kanıt bu başvuru değil. Aynı zamanda markanın sanal ürün tasarımları için iş ilanları açtığı ve markayı metaverse'e taşıyacak yaratıcı isimleri ekibine dahil etmeye hazırlandığı söyleniyor.

Metaverse ne ola ki, daha iyi anlamak isterim derseniz, bu konuyu aktardığımız videomuza göz atabilirsiniz: