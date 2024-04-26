Türkiye'nin başarılı mobil girişimcileri ve önde gelen dijital servis sağlayıcıları, 8 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek Zotlo Store lansman etkinliğinde bir araya geliyor. Bu önemli etkinlikte, mobil uygulama pazarındaki dinamik değişimler ve yeni pazarlama stratejileri masaya yatırılırken, Teknasyon’un son yeniliği Zotlo Store, dijital içerik sağlayıcılar için "web satışlarınızı" hızlandıracak cazip bir alternatif olarak sunulacak.

Zotlo, dijital içerik sağlayıcılarına uçtan uca "Web-to-App" deneyimi sunarak, sürükle-bırak yöntemleriyle, kodlama bilgisine gerek kalmadan kullanıcı kazanımı akışları oluşturmanızı sağlar.

Ayrıca, global ödemeleri kabul etmenize ve A/B testleriyle satışlarınızı artırmanıza yardımcı olur. Özellikle abonelik hizmetleri sunan işletmeler için, dünya çapında ödemeleri kabul etme ve abonelikleri yönetme gibi kritik sorunlara çözümler sunar, kullanıcı kazanım maliyetlerini düşürür ve uygulama marketlerinin baskısını azaltır.

Zotlo'nun ürün direktörü Didem Yeniçağ Yağcı, lansman için çok heyecanlı olduklarını belirtirken, "Teknasyon olarak, Zotlo Store'u kendi B2C ürünlerimizin satışında uzun yıllardır başarıyla kullanıyoruz ve bu süreçte olağanüstü sonuçlar elde ettik. 2 yıllık bir çalışma sonucunda bugün bu altyapıyı tüm ekosistemin kullanacağı bir platforma dönüştürdük. Beta aşamasında yaklaşık bir yıldır hizmette olan Zotlo Store, mobil uygulama ve dijital içerik ekosistemine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Bu yenilikçi servisi sektörle tanıştırmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Paneller, konuşmalar ve birbirinden değerli isimler Zotlo Store lansman etkinliğinde olacak

8 Mayıs'taki lansman etkinliğinde, Acunmedya Exxen grup başkanı Oktay Yılmaz, Meditopia'nın kurucu ortağı Berk Yılmaz, Kompanion'un kurucu ortağı Erkmen Erakkuş ve Teknasyon ürün direktörü Oğuz Bakır'ın katılacağı bir panelde, "Web-to-App" deneyimleri paylaşılacak. Meta'nın Türkiye direktörü İlke Çarkçı Toptaş'ın "Meta ile Dijital Pazarda Yeni Trendler" başlıklı konuşması ve Gülse Birsel ile Yekta Kopan'ın içerik üreticiler için dijital dünyanın sunduğu fırsatları tartışacakları özel bir panel de yer alacak.

Bu özel etkinlik, sınırlı sayıda davetliye açık olup, sektör liderleriyle network kurma ve son teknoloji trendleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunacak. Etkinliğe katılmak isteyenler, web sitemiz üzerinden başvuru yapabilirler.