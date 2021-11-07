89 Yaşındaki Adam, Hayalini Gerçekleştirerek Doktora Yaptı

Amerika'da 89 yaşındaki bir adam, çocukluk hayali olan fizik doktorasını tamamlayarak öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha kanıtladı. Bu üçüncü doktorası olan Manfred Steine, kaç yaşında olursa olsun hayalinin peşinden koştuğu için mutlu olduğunu aktardı.

Başarılı ve uzun bir kariyeri bulunan bir doktor; her zaman içinde bir ukde olarak kalan fizik okuma hayalini sonunda gerçekleştirdi. Manfred Steiner isimli adam, Brown Üniversitesi’nin fizik bölümünde yaptığı doktorasını, 89 yaşında başarıyla tamamladı. Bunun üçüncü ve favori doktorası olduğunu belirten Steiner, her zaman bir fizikçi olmanın hayalini kurduğunu ve bu hayalini şimdi, 90 yaşına girmesine haftalar kala gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu aktardı.

Ergenlik çağındayken fiziğe olan ilgisini fark eden Steiner, ailesinin tavsiyesi üzerine kendisine tıp alanında bir kariyer inşa etmeye yönelmiş; ancak fiziğe olan sevdasından da hiç vazgeçmemiş. "50'lerin başında tıp öğrencisiyken, tıp fakültesine çok yakın olan fizik enstitüsüne gizlice girer ve orada bazı konuşmalar dinlerdim çünkü o zamanlar henüz yeni olan kuantum fiziği ile çok ilgiliydim, “ şeklinde konuşan Steiner, hayatının büyük bir kısmını akademin tıp alanında geçirdiği için de pişman olmadığını belirtiyor.

Steiner, sağlığı izin verdiği sürece çalışmalarına devam etmek istiyor

Gençliğinde Tufts Üniversitesi ve MIT’de tıp ve hematoloji eğitimi üzerine odaklanan Steiner, daha sonraları da Brown Üniversitesi’nde profesör olarak hematoloji bölümünün yönetimini üstlenmiş. Tıp kariyerinden 2000 yılında emekli olduktan sonra ise Steiner, sonunda hep hayalini kurduğu fiziğe odaklanmaya karar vererek MIT’de ders almaya başlamış. Lisansüstü eğitime başlamasına izin verilmeden önce burada çok fazla fizik dersi gören Steiner, daha sonrasında ise Brown’a transfer olmuş. Fizik doktorasına giden yolun “uzun zaman aldı”ğını belirten Steiner, bu süreçte ciddi sağlık problemleriyle karşılaşmış olmasına rağmen bütün problemleri aşarak bu noktaya gelmiş olmaktan gurur duyduğunu aktardı.

Beraber çalıştığı fizikçiler de Steiner’in bu son başarısının ilham verici olduğunu söylüyor. Tezinin 150 sayfadan uzun bir versiyonunu yayınlamayı planlayan Steiner ise araştırmasına devam etmek istiyor. Sağlığı izin verdiği sürece devam etmek istediğini kaydeden Steiner’ın şimdi ki hedefi ise teorik fizik üzerine bazı çalışmalar yapmak. Steiner bunun için bir laboratuvara ihtiyacı olmadığını; ihtiyacı olan tek şeyin bir bilgisayar, kalem ve kağıt olduğunu belirtiyor.

89 yaşında çoğumuzun imkansız olarak gördüğünü başararak 3. doktorasını tamamlayan Steiner’ın, gençlere ise ufak bir tavsiyesi var. “Bütün gençlere söylüyorum, eğer bir hayaliniz varsa, o hayali takip edin. Ondan vazgeçmeyin, “ ifadelerini kullanan Steiner, eğer bu işe yaramazsa başka bir şeye yönelebileceklerinin; ancak ilk olarak hayallerini takip etmeleri gerektiğinin da altını çiziyor.