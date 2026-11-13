25 Yılda Yalnızca %3,6 Kapasite Kaybı: Yeni Batarya Teknolojisi Devreye Giriyor!

Almanya'da kurulacak 30 MWh kapasiteli yeni çinko-bromür batarya tesisi, yanıcı olmayan yapısı ve 25 yılda sadece %3,6 kapasite kaybıyla öne çıkıyor.

Almanya’nın Gaggenau kenti belediye enerji şirketi Stadtwerke Gaggenau ve enerji altyapı firması Capac AG, çinko-bromür teknolojisine dayalı dev bir enerji depolama tesisi kurmak için harekete geçti. ABD’li üretici Eos’un batarya sistemlerinin kullanılacağı 15,2 milyon euro (16,8 milyon dolar) değerindeki tesisin inşaatına 2027’de başlanması, 2028’de ise devreye alınması planlanıyor.

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Eski bir sıvılaştırılmış gaz tesisinin bulunduğu alanda inşa edilecek 7,5 MW gücünde ve 30 MWh kapasiteli projede tüm mühendislik ve kurulum süreçlerini genel yüklenici olarak Capac yönetecek. Capac Energy CEO'su Benjamin Henecka, çinko-bromür teknolojisinin 25 yıllık çalışma ömrü boyunca yalnızca %3,6 civarında kapasite kaybı yaşayacak şekilde tasarlandığını belirtti. Su bazlı elektrolit yapısı sayesinde yanıcı olmayan ve termal kaçak riski barındırmayan sistem, uzun vadeli altyapı yatırımı yapan enerji şirketleri için geleneksel lityum-iyon bataryalara güçlü bir alternatif sunuyor.

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Uzun vadeli maliyet ve tedarik çeşitliliği hedefleniyor

Stadtwerke Gaggenau ve Capac'ın ana şirketi JP Holding'in ortaklaşa finanse ettiği proje, ilk kurulum maliyetinden ziyade tüm kullanım ömrü boyunca sunacağı ekonomik değere odaklanıyor. Düşük kapasite kaybı sayesinde ilerleyen yıllarda ek batarya yenileme ihtiyacını ortadan kaldıran tesis, gelirini gün öncesi ve gün içi enerji piyasalarındaki ticaret ile yan hizmetlerden elde edecek.

Pensilvanya'da üretilen Eos'un modüler bataryaları, yatay ve dikey istiflenmeye izin veren çelik bir yapıyla kompakt bir kurulum sağlıyor. Henecka, bu ortaklığın Çin hâkimiyetindeki lityum-iyon tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltmak için Avrupalı enerji şirketlerine pratik bir alternatif sunduğunu belirtti. Capac ve Eos, daha önce de Almanya'nın Bruchsal kentinde 22 MWh'lik bir proje ve 2031'e kadar Orta Avrupa'da 2 GWh'lik depolama kapasitesi için anlaşma imzalamıştı.