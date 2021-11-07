Bir Bisikletçinin Haritada Bıraktığı Eğlenceli İzler

Pete Stokes adlı bisikletçi, bisikletinin geçtiği yollarda bıraktığı izlerle dijital sanat eserleri üretiyor. Avustralyalı bisikletçi, GPS yollarında bisikletiyle kült albüm kapaklarından eğlenceli hayvan figürlerine kadar çeşitli çizimler yapıp, yazılar yazıyor. Stokes’un tekerleklerinin ilgi çekici izlerini bir araya getirdik.

Avustralya'nın Adeilada kentinde yaşayan Pete Stokes, kendisini binicilik ve koşu parkurları sporcusu, bazen de Strava sanatçısı olarak tanımlıyor.

Parkur sporcusu Stokes, Avusturalya ve çevresinde yaptığı yüzlerce kilometrelik bisiklet yolculuklarıyla haritada birbirinden eğlenceli izler bırakıyor. Daha önce Stokes'un haritada Nirvana-Nevermind Albümünün 30. Yılı için çizdiği albüm kapağından bahsetmiştik. Bisikletçinin, Strava uygulamasında GPS yollarını kullanarak ürettiği diğer ilgi çekici dijital çalışmalarına birlikte bakalım.

Yarı zamanlı Strava sanatçısı Pete Stokes

Strava, egzersiz takibi için geliştirilen bir sosyal ağ hizmet uygulamasıdır. Uygulamayı çoğunlukla bisikletçi ve koşucular GPS verilerini gözlemlemek için kullanır. Dünya'nın her yerinden birçok sporcu uygulamayı kullanarak haritada bıraktığı izlerle çizimler yapıyor, yazılar yazıyor. Avustralyalı bisikletçi Pete Stokes da bu sporculardan biri.

45 yaşındaki bisikletçi Stokes, bisikletiyle yaptığı binlerce kilometrelik yolculuklarla dijital çizim koleksiyonları yapıyor. Pete Stokes'un çalışmalarının ana temasını Pink Floyd, Nirvana gibi efsanevi müzik gruplarının albüm kapaklarından tarihten tanıdık yüzlere, sevimli hayvan figürlerinden çeşitli sembollere kadar çok çeşitli konular oluşturuyor.

Pete Stokes’un çizimlerinden örnekler:

Pete Stokes’un eğlenceli paylaşımlarını görmek ve yolculuğuna şahit olmak isterseniz, İnstagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.