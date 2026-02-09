Tümü Webekno
A101, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata 65 İnç QLED Televizyon Satacak!

A101, bu hafta uygun fiyata 65 inçlik QLED televizyon satıyor. İşte fiyatı ve özellikleri.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye genelindeki zincir mağazalar, her hafta düzenli olarak çok uygun fiyatlara teknolojik ürünler satıyorlardı. “Aldın Aldın” ürünleriyle öne çıkmayı başaran A101 de bunlardan biriydi. Her hafta her türden ürünü A101’den görüyorduk. Şimdi ise bu hafta satılacak cihazlar açıklandı.

A101’in bu haftaki kataloğuna baktığımızda en dikkat çeken ürünlerden birinin HI-LEVEL’ın televizyonu olduğunu görüyoruz. QLED panele ve 65 inçlik büyük boyuta sahip “HL65QMN252SC-S” isimli bu televizyon, uygun fiyata alınabiliyor.

A101'e gelecek QLED televizyon HI-LEVEL HL65QMN252SC-S neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

  • 65 inç
  • QLED panel
  • 4K UHD çözünürlük
  • webOS
  • 8 GB depolama
  • 1 GB RAM
  • Bluetooth 5.0
  • 3 HDMI
  • Dahili uydu alıcısı
  • Dolby ses
  • Fiyat - 23.999 TL

HI-LEVEL HL65QMN252SC-S televizyon, 12 Şubat Perşembe itibarıyla A101’den satın alınabilecek. 65 inç boyutu, QLED teknolojisi ve diğer özellikleriyle de 23.999 TL’nin iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

