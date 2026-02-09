A101 Bu Hafta Uygun Fiyata Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Satacak: İşte Fiyatları!

A101, bu haftanın Aldın Aldın ürünlerini açıkladı. Şirket, uygun fiyatlı elektrikli bisikletlerin yanı sıra moped ve bir de benzinli motosiklet satabilecek. Tüm ürünler, peşin fiyatına 6 ay taksitle satın alınabilecek.

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101, 12 Şubat Perşembe günü itibarıyla satışa sunacağı "Aldın Aldın" ürünlerini açıkladı. Firma bu hafta, elektrikli bisiklet, motosiklet ve moped satacak. Üstelik bu araçları peşin fiyatına 6 ay taksitle de satın alabileceksiniz.

Peki A101'in önümüzdeki günlerde satışa sunacağı elektrikli araçlar neler sunuyor? Gelin lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İşte A101'de uygun fiyata satılacak elektrikli araçlar:

A101, geçmişte olduğu gibi yine Volta marka araçlarla karşımıza çıkacak. Hemen her bütçeye hitap eden firma, 80 kilometreye kadar menzil sunabilen VB4 isimli elektrikli bisiklet ile öne çıkacak gibi görünüyor. 21.990 TL karşılığında satın alabileceğiniz elektrikli bisiklet, 25 km/s hıza kadar ulaşabilecek. Biraz daha bütçesi olanlar ise katlanabilen yapıda olan 26.990 TL'lik VB2 Pro modelini tercih edebilirler.

Aldın Aldın ürünleri arasında gösterilen mopedler ise VS2 ve VM5 Neo modelleri olarak karşımıza çıkıyor. 53 kilometreye kadar menzil sunabilen VS2, tek kişilik bir yapıya sahipken 58 kilometreye kadar menzil sunabilen VM5 Neo modelinin çift sıra koltuklu olduğunu görüyoruz. İçten yanmalı motosiklet isteyenler ise 39.990 TL karşılığında APEC 125 cc modeli tercih edebilirler.