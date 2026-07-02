A101, Uygun Fiyata PS5, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 Satıyor!

Zincir marketler, özellikle teknolojik ürün fiyatlarının iyice yükseldiği şu günlerde haftalık düzenlediği kampanyalar ile güzel fırsatlar sunabiliyordu. A101 de bunlardan biriydi. Şimdi ise A101’in Aldın Aldın kapsamında PS5 ve çok sayıda telefon satacağı açıklandı.
A101, 2 Temmuz Perşembe itibarıyla uygun fiyata PlayStation 5 ve birçok üst düzey telefon satacak. Bu telefonlar arasında iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26, S25 Ultra, A36, Redmi Note 14 Pro gibi modeller yer alıyor.
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PS5 Slim - 33.999 TL
A101’in satmaya başladığı PS5 konsolu, eğer PlayStation alma niyetindeyseniz göz atabileceğinz bir ürün. 825 GB depolama alanına sahip dijital versiyon olarak gelen cihaza 33.999 TL’ye ulaşabiliyorsunuz. 1 adet DualSense kontrolcü ile geldiğini de belirtmeden geçmeyelim.
A101’de satılan telefonlar
- iPhone 17 Pro 512 GB - 121.999 TL
- iPhone 15 256 GB - 55.999 TL
- iPhone 17e 256 GB - 52.499 TL
- iPhone 14 256 GB - 49.999 TL
- iPhone 15 128 GB - 48.999 TL
- Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB - 79.799 TL
- Samsung Galaxy S26 Plus 256 GB - 70.199 TL
- Samsung Galaxy S26 256 GB - 61.599 TL
- Samsung Galaxy S25 256 GB - 48.499 TL
- Samsung Galaxy A56 128 GB - 23.499 TL
- Samsung Galaxy A37 256 GB - 24.299 TL
- Samsung Galaxy A36 256 GB - 19.99 TL
- Redmi Note 14 Pro 256 GB - 16.499 TL
Samsung tablet ve iPad de satılacak
- Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128 GB - 15.999 TL
- iPad 11. nesil A16 128 GB - 20.999 TL