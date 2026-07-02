A101, Uygun Fiyata PS5, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 Satıyor!

A101, bugün itibarıyla uygun fiyata PS5, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 ve çok daha fazla telefon satacak.

Zincir marketler, özellikle teknolojik ürün fiyatlarının iyice yükseldiği şu günlerde haftalık düzenlediği kampanyalar ile güzel fırsatlar sunabiliyordu. A101 de bunlardan biriydi. Şimdi ise A101’in Aldın Aldın kapsamında PS5 ve çok sayıda telefon satacağı açıklandı.

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A101, 2 Temmuz Perşembe itibarıyla uygun fiyata PlayStation 5 ve birçok üst düzey telefon satacak. Bu telefonlar arasında iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26, S25 Ultra, A36, Redmi Note 14 Pro gibi modeller yer alıyor.

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PS5 Slim - 33.999 TL

A101’in satmaya başladığı PS5 konsolu, eğer PlayStation alma niyetindeyseniz göz atabileceğinz bir ürün. 825 GB depolama alanına sahip dijital versiyon olarak gelen cihaza 33.999 TL’ye ulaşabiliyorsunuz. 1 adet DualSense kontrolcü ile geldiğini de belirtmeden geçmeyelim.

A101’de satılan telefonlar

iPhone 17 Pro 512 GB - 121.999 TL

iPhone 15 256 GB - 55.999 TL

iPhone 17e 256 GB - 52.499 TL

iPhone 14 256 GB - 49.999 TL

iPhone 15 128 GB - 48.999 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB - 79.799 TL

Samsung Galaxy S26 Plus 256 GB - 70.199 TL

Samsung Galaxy S26 256 GB - 61.599 TL

Samsung Galaxy S25 256 GB - 48.499 TL

Samsung Galaxy A56 128 GB - 23.499 TL

Samsung Galaxy A37 256 GB - 24.299 TL

Samsung Galaxy A36 256 GB - 19.99 TL

Redmi Note 14 Pro 256 GB - 16.499 TL

Samsung tablet ve iPad de satılacak