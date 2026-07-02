Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

A101, Uygun Fiyata PS5, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 Satıyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

A101, bugün itibarıyla uygun fiyata PS5, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 ve çok daha fazla telefon satacak.

A101, Uygun Fiyata PS5, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 Satıyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Zincir marketler, özellikle teknolojik ürün fiyatlarının iyice yükseldiği şu günlerde haftalık düzenlediği kampanyalar ile güzel fırsatlar sunabiliyordu. A101 de bunlardan biriydi. Şimdi ise A101’in Aldın Aldın kapsamında PS5 ve çok sayıda telefon satacağı açıklandı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Uygun Fiyata Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7’yi Kaçırmayın: A101, Ucuz Samsung, Redmi, OPPO Telefon Satıyor

Uygun Fiyata Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7’yi Kaçırmayın: A101, Ucuz Samsung, Redmi, OPPO Telefon Satıyor

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

A101, 2 Temmuz Perşembe itibarıyla uygun fiyata PlayStation 5 ve birçok üst düzey telefon satacak. Bu telefonlar arasında iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26, S25 Ultra, A36, Redmi Note 14 Pro gibi modeller yer alıyor.

İçerikten Görseller

A101, Uygun Fiyata PS5, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 Satıyor!
ps5
Ekran Resmi 2026-07-02 08.00.25

PS5 Slim - 33.999 TL

ps5

A101’in satmaya başladığı PS5 konsolu, eğer PlayStation alma niyetindeyseniz göz atabileceğinz bir ürün. 825 GB depolama alanına sahip dijital versiyon olarak gelen cihaza 33.999 TL’ye ulaşabiliyorsunuz. 1 adet DualSense kontrolcü ile geldiğini de belirtmeden geçmeyelim.

A101’de satılan telefonlar

Ekran Resmi 2026-07-02 08.00.25

  • iPhone 17 Pro 512 GB - 121.999 TL
  • iPhone 15 256 GB - 55.999 TL
  • iPhone 17e 256 GB - 52.499 TL
  • iPhone 14 256 GB - 49.999 TL
  • iPhone 15 128 GB - 48.999 TL
  • Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB - 79.799 TL
  • Samsung Galaxy S26 Plus 256 GB - 70.199 TL
  • Samsung Galaxy S26 256 GB - 61.599 TL
  • Samsung Galaxy S25 256 GB - 48.499 TL
  • Samsung Galaxy A56 128 GB - 23.499 TL
  • Samsung Galaxy A37 256 GB - 24.299 TL
  • Samsung Galaxy A36 256 GB - 19.99 TL
  • Redmi Note 14 Pro 256 GB - 16.499 TL

Samsung tablet ve iPad de satılacak

  • Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128 GB - 15.999 TL
  • iPad 11. nesil A16 128 GB - 20.999 TL
Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

TWS Kulaklık Nedir?

TWS Kulaklık Nedir?

Apple, MacBook, iPad ve Ev Ürünlerinde Zam Yaptı: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!

Apple, MacBook, iPad ve Ev Ürünlerinde Zam Yaptı: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Lenovo, Sudan Ucuz RGB’li Oyuncu Klavyesi Tanıttı!

Lenovo, Sudan Ucuz RGB’li Oyuncu Klavyesi Tanıttı!

Akıllı Telefon Playstation Samsung iPhone A101

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]

Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com