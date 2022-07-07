ABD'de Gökyüzü Yemyeşil Oldu! (Açıklama Geldi)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde fırtına sırasında gökyüzü yeşile büründü. Yaşanan ilginç doğa olayının nedeni açıklandı.

Dünyanın herhangi bir noktasında zaman zaman ilginç hava olayları yaşanmaya devam ederken, bunların sonuncusu Amerika Birleşik Devletleri’nde görüntülendi. Ülkenin Güney Dakota eyaletindeki sakinler, gökyüzüne baktıklarında bir anda yepyeşil bir manzarayla karşılaştı.

Eyalette etkili olan büyük bir fırtına sırasında gökyüzü, gerçek anlamda yeşile büründü. Çok nadir görülen bu manzara, bölge sakinleri tarafından sosyal medyada da paylaşıldı. Kulağa hiç inandırıcı gelmese de, aşağıda göreceğiniz fotoğrafların hiçbirinde filtre kullanılmadı.

ABD’de görülen yeşil gökyüzü:

Peki bu durumun sebebi neydi?

Paylaşılan bilgilere söz konusu doğa olayı, havadaki nemden kaynaklandı. Güneş’ten gelen ve atmosferde kırılmasıyla normal şartlarda mavi olarak gözlemlenen Güneş ışınları, akşam saatlerinde daha düşük açıyla Dünya’ya düştüğünden aklımızda gün batımı ile bağdaştırılan kırmızımsı renge dönüşüyor.

İşte tam da bu saatlerde meydana gelen fırtınanın bulutlarındaki su ve buz parçacıkları, Güneş’ten gelen ışınları mavi olarak yansıtıyor. Fakat atmosferde o saatlerde oluşan kızıl renk ile mavi ışık bir araya geldiğinde ortaya yeşil renk çıkıyor. Kırmızının yeşile dönmesini sağlayacak mavi ışığın bu kadar şiddetli olması içinse bulutlarda çok yüksek miktarlarda su olması gerekiyor.