ABD Savunma Bakanlığı genel merkezi Pentagon, kripto paralar hakkında bir bildirge yayınladı. Yayınlanan bildirgeye göre Pentagon, çeşitli kripto para birimlerinin ulusal güvenliğe karşı tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

Yatırımcıların büyük kazançlar sağlamasının yanı sıra bazı yatırımcıların büyük zarara uğramasına neden olan kripto paralar, son zamanların en çok tartışılan yatırım araçlarından biri. Piyasalarda yaşanan gelişmelerden dolayı artık kripto paralardan artık pek söz edilmez oldu. Bu durumun nedenini bu içeriğimizde açıklamıştık.

Kripto para dolandırıcılık olaylarının artışı, yaşanan manipülasyonlar, kripto piyasasına olan güvenin azalması gibi birçok neden insanların kripto paraya karşı biraz mesafe koymasına neden olmuştu. Bu durumun farkında olan hükümetler de vatandaşlarının mağdur olmaması için çeşitli adımlar atıyordu. Bir adımda Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi.

Pentagon bir yıl boyunca kripto paraları takip edecek

ABD Savunma Bakanlığı’nın genel merkezi olan Pentagon, bazı kripto paraların ulusal güvenliğe bir tehdit oluşturup oluşturmayacağını görebilmek adına bir inceleme başlattı. Amerikan ordusunun kullanması için yeni teknolojiler üreten ve GPS, insansız hava araçları gibi teknolojilere sahip olan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), bakanlık için kripto pazarının büyük bir haritasını çıkaracak. Ajans yaklaşık bir sene süreceğini tahmin ettiği inceleme için Pentagon’a kripto pazarının iç işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgi sunacak çeşitli araçlar da üretecek.

DARPA, inceleme ve haritalama işlemi için Inca Digital ile anlaştı. Inca Digital CEO’su Adam Zarazinski, şirketinin hükümetin kripto varlıkların nasıl çalıştığını daha iyi anlamasına yardımcı olacağına inanıyor. Ayrıca bu iş birliği ile kripto pazarında yaşanan dolandırıcılık ve hileli ticari faaliyetlerin daha kolay şekilde tespit edilmesi amaçlanıyor.

Yapılan bu anlaşma ve inceleme hamlesi, teröristleri ve ülkelere zarar verecek operasyonların finanse edilmesi için kripto para kullanan suçluları engelleme yöntemlerinden biri olarak görülüyor.