AB'den ABD'ye 'DSÖ Kararını Gözden Geçir' Çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs pandemisi konusunda dünyayı yanlış yönlendirdiğini ifade ederek desteklerini keseceklerini belirten Donald Trump'a AB'den cevap geldi. AB, 'kararınızı tekrar gözden geçirin' çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Amerika Birleşik Devletleri’ne "DSÖ ile ilişkiyi kesme kararını gözden geçirmesi" çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'ye "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkiyi kesme kararını gözden geçirmesi" gerektiğini iletti. İkili, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak AB'nin DSÖ'ye olan desteğinin sürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, AB'nin öncülüğünde Dünya Sağlık Asamblesi'nde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin mücadeleden alınacak derslerin bağımsız bir şekilde araştırılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı. Koronavirüsü yenmek için küresel iş birliği ve dayanışmanın gerekli olduğu belirtilen açıklamada, DSÖ'nün bu mücadeleye liderlik yapmaya devam etmesi gerektiği aktarıldı.

'Uluslararası girişimleri zayıflatacak faaliyetlerden kaçınılmalı'

Açıklamada, tüm tarafların katılım ve desteğinin sürmesi gerektiğine işaret edilerek, "Bu küresel tehdit karşısında ortak çözüm ve iş birliğimizi geliştirmeliyiz. Uluslararası girişimleri zayıflatacak faaliyetlerden kaçınılmalı. Bu bağlamda ABD'ye kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün ABD'nin "esaslı reform" taleplerini yerine getirmediğini belirterek, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

DSÖ’nün COVID-19 pandemisinde dünyayı yanlış yönlendirdiğini ve Çin’e hizmet ettiğini söyleyen Trump, açıklamalarının devamında Çin’e de değinmişti.

Çin’in “Wuhan virüsünün” tüm dünyaya yayılmasına izin verdiğini söyleyen Trump, “Çin, Wuhan virüsünün dünyaya yayılmasına izin verdi, DSÖ'nün de dünyayı yanlış yönlendirmesini sağladı. Bu sebeple ABD'nin DSÖ ile olan ilişkisini bitirmeye karar verdik. ABD, DSÖ'ye ayırdığı fonu başka yerlerde kullanacak” dedi.

ABD, bu açıklamasıyla DSÖ’ye ödediği 450 milyon dolarlık fonu da durdurmuş oldu. Trump’ın yaptığı bu açıklamalara henüz cevap vermeyen DSÖ’nün ise en büyük fon destekçisini kaybetmesinin ardından nasıl bir tavır sergileyeceği bilinmiyor. DSÖ’nün, Çin’den sadece 40 milyon dolar kadar fon aldığı biliniyor.