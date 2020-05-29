Çin'e Göre Koronavirüs Wuhan Canlı Hayvan Pazarından Çıkmadı

Genetik kanıtlar koronavirüsün çıkış noktasının Çin’de bulunan yarasalar olduğunu doğrulasa da uzmanlar hâlâ virüsün ilk olarak nereden çıktığını ve insanlara nasıl bulaştığını bilmiyor.

Bilindiği üzere Çin’in Wuhan şehrinde bulunan uzmanlar, koronavirüse dair vakaların ilk olarak Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı Hayvan Pazarı'ndan çıktığını bildirmişlerdi fakat Çin’in başkenti Pekin merkezli bağımsız bir kuruluş olan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bu hafta Huanan’da bulunan pazarda satılan hayvanlar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda virüsün buradan çıkmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Wall Street Journal’ın haberine göre Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden Gao Fu, Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı Hayvan Pazarı’nın bu sürecin mağdurlarından biri olduğunu iddia ediyor. Pazardan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde pazarda bulunan hayvanların koronavirüs testinin negatif çıktığını ifade eden Fu, Huanan’daki pazarcıların oradaki canlılardan enfekte olmamış olduklarını düşünüyor.

Hayvan pazarıyla bağlantılı ilk vakalar Çin’de ortaya çıkmadı:

Çin’in Wuhan kentinde bulunan yetkililer, 31 Aralık 2019 tarihinde yeni bir koronavirüs türü olarak adlandırılan bu virüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nü bilgilendirmişlerdi. Hatta ilk 41 vakanın bağlantılı olduğu düşünülen Huanan Pazarı, 1 Ocak tarihinde kapatılmıştı. Tahmini olarak ilk SARS salgını da 2002-2003 yılları arasında yine Çin’in Guangdong şehrinde bulunan bir canlı hayvan pazarından çıkmıştı. Bu salgında da virüsün yarasalardan misk kedilerine geçtiği sonrasında da kedilerden insanlara geçtiği düşünülüyor.

İlginç bir şekilde o zaman da pazarda bulunan ve satışı yapılan hiçbir hayvanın virüs testi pozitif çıkmamıştı. Yetkililere göre burada satılan ve insanlar tarafından tüketilen bu hayvanların salgın için taşıyıcı konumda olmaları pek de mümkün görünmüyor. Artan araştırmalar da Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin öne sürdüğü iddiaları destekler nitelikte.

Ocak ayında yayınlanan bir araştırmaya göre koronavirüse yakalanan ilk kişi, virüse 1 Aralık 2019 tarihinde maruz kalmış ve 8 Aralık 2019 tarihinde de belirtileri göstermeye başlamıştı. Bununla birlikte 41 vakadan 13’ünün hayvan pazarıyla hiçbir şekilde bağlantısı olmamıştı. Sonuç olarak Huanan Pazarı, vakanın başlangıç noktası yerine ilk toplu yayılma noktası olabilir.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla beraber virüsün bir biyolojik silah olma ihtimali teorisi de yayılmaya başlamıştı. Virüsün, Wuhan’da bulunan ve koronavirüs türlerini inceleyen laboratuvardan yayıldığı da iddia edildi fakat hem Çin hem de Amerika Birleşik Devleti merkezli araştırmacılar, bu teoriyi destekleyebilecek hiçbir kanıtın olmadığını belirtiyor.