ABD ve Çin'li Bilim İnsanlarından Koronavirüs İş Birliği

Koronavirüsün Çin’in ardından bütün dünyaya yayılması ile beraber ülkelerin bilim insanları beraber çalışmalar yürütmeye başladılar. Yapılan yeni bir açıklamaya göre Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları ve Çin’in Guangzhou Solunum Hastalıkları Enstitüsü’nden bilim insanları, koronavirüs çalışmaları için iş birliğine gittiler.

Koronavirüs, 2019’un son ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan bir süre sonra dünyaya yayıldı. Dünyadaki çoğu ülkenin ortak sorunu haline gelen koronavirüs araştırmaları için de farklı ülkelerden bilim insanları bir araya gelmeye başladılar.

Harvard Üniversitesi’nin Tıp Okulu’ndan yapılan yeni bir açıklama ile üniversiteden bilim insanları ile Çin’in Guangzhou Solunum Hastalıkları Enstitüsü’nden bilim insanlarının bir araya gelerek bir araştırma grubu kurduğu duyuruldu.

İki ülke bilim insanlarının oluşturduğu araştırma grubunun duyurusunu Harvard Tıp Okulu Dekanı George Q. Daley yaptı. Daley, China Evergrande Group başta olmak üzere birçok şirketten 115 milyon dolarlık bir bağışla araştırma grubunun finanse edildiğini söyledi.

Beyaz Saray’dan da onay aldıklarını söyleyen Daley, son haftalarda ABD’de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle iki ülkenin beraber çalışmasının yararlı olduğunu söyledi. Daley, “Başlangıçta Çinliler bizden yardım istiyordu. Yaklaşık iki ay sonra şimdi biz onlardan yardım istiyoruz” dedi.

Çalışma grubunda iki kurumdan bilim insanları, koronavirüs vakaları hakkında bilgi paylaşmak için haftalık olarak video konferans yöntemi ile bir araya geliyorlar. Gerçekleştirilen video konferansta klinik hipotezleri ve araştırma projeleri karşılaştırılıyor.

Harvard Tıp Okulu Dekanı Daley, “Çinliler, Çin’deki salgının erken evresi hakkında kazandıkları bilgileri bizimle paylaştılar. Bize teşhis hakkında bilgilerle beraber en ağır hastaların klinik yönetimi hakkında da çok güçlü bilgiler verdiler. Böylece klinisyenlerimiz en iyi bakımı hastalara sunmak için hazır olabiliyorlar” dedi.

Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, araştırma grubuna eyalet çapında bilim insanlarını da dahil etmek için kısa bir sürede Massachusetts Patojen Hazırlığı Konsorsiyumu’nu (MassCPR) kurdular. Konsorsiyum, mevcut küresel COVID-10 pandemisini için araştırma süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Konsorsiyum aynı zamanda gelecekteki salgınlar için daha iyi bir hazırlık yapılmasını sağlayacak.

Kurulan konsorsiyumda ilk çalışma olarak Massachusetts’teki bilim insanlarının koronavirüsle ilgili araştırmalarının kolaylaştırılması için fon sağlayacak Evergrande COVID-19 Müdahale Fonu oluşturuldu. Fona başvuran araştırmalar arasında seçilecekler, araştırma grubunun fonu tarafından finanse edilecek.

MassCPR’nin öncülerinden olan Prof. Arlene H.Sharpe, konsorsiyumda farklı alanlarda çalışacak 6 çalışma grubu olduğunu söyledi. Klinik yönetimi, teşhis, epidemiyoloji, patogenez, terapötik ve aşılara odaklanan çalışma grupları koronavirüs çalışmaları yürütecekler.

George Q. Daley, kurulan çalışma grubunun Çin ve ABD’nin de ötesine uzandığını söyledi. Daley; İtalya, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerden bilim insanlarına da salgınla mücadelede kullandıkları yöntemler için danışıldığını sözlerine ekledi.