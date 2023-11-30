Google ile Epic Games arasında devam eden davada ilginç bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu bilgilerden biri de Activision Blizzard'ın bir dönem üzerinde çalıştığı kendi mobil oyun mağazası oldu.

Google ile Epic Games arasında devam eden antitröst davası, oyun dünyasında bugüne kadar hiç duymadığımız bazı gelişmeleri de ortaya çıkarıyor. Bu gelişmelerden biri ise Activision Blizzard'ın kendi mobil oyun mağazasını oluşturmak istemesi olarak göze çarpıyor. Oyun devi, 2019 yılında bu konuda ciddi adımlar da atmış.

Mahkemede Epic Games, Google'ın sırf Android pazarındaki oyun mağazası tekelini korumak için bazı firmalara ödemeler yaptığını, böylece kendisine rakip mağazalar kurulmasının önüne geçtiğini savunuyordu. Activision Blizzard da bu iddialara örnek olarak gösterilmişti. Delil olarak sunulan bir Activision Blizzard şirket içi yazışmasına göre oyun devi, Google ile pazarlık edebilmek için bir oyun mağazası projesini ciddi ciddi gündemine almış.

Activision Blizzard, mobil oyun pazarından daha fazlasını istemiş

Project Boston adı verilen bu projede, Android cihazlar için sessiz sedasız bir Activision Blizzard King oyunları mağazası açılması planlanmış. Firma bu mağazayı kendisi açabileceği gibi Epic Games ya da Clash of Clans ile tanınan Supercell gibi firmalarla ortak bir pazar yeri olarak da açabilme alternatiflerini değerlendirmiş. Bu mağazada ayrıca diğer oyun geliştiricilerin de oyun yayınlayabilmesi planlanırken, komisyon oranının ise %12 olması düşünülmüş.

ABK'nın "mobilin Steam'i" olarak tanımladığı bu pazar böylece en uygun komisyon oranına sahip pazar olacaktı. Bu mağaza, Android'in ardından iPhone'a da taşınacaktı. 70 kadar King çalışanı, başta Candy Crush olmak üzere mobil oyunlarla bu pazaryerini açmak için çalışmalarına başlamıştı.

Diğer plan ve anlaşıldığı kadarıyla ABK'nin esas isteği ise Google'ın daha cazip bir teklif sunması idi. Firmanın "mobil, YouTube, reklam, medya harcaması ve bulut üzerinden daha güçlü ekonomi" politikasının bir parçası olarak firma, Google ile bir anlaşma yaptı. Sonuçta da Google, Activision Blizzard King'e 360 milyon dolar ödemeyi kabul etti. ABK CFO'su da mahkemede yaptığı açıklamada, kurdukları küçük ekibin böyle bir proje için yeterli olmayacağını ve kendi pazar yerlerini kurmanın, maliyet açısından verimsiz olduğunu söyledi. Epic Games ise Google'ın, ABK'nın kendi mağazasını kurması durumunda başka firmaların da bu yolu izlemesinden korktuğu için böyle bir yaklaşım izlediğini savunuyordu.