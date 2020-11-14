Kadınların regl dönemlerini takip etmelerini sağlayan, periyodik dönemlerin düzenlerini kontrol etmelerinde yardımcı olan, hatta bazen kişisel asistan gibi davranan mobil uygulamaları derledik.

Eğer bir kadınsanız bilirsiniz ki adet dönemilerini takip etmek birçok sebepten dolayı faydalı olabilir. Adet takibi, kendi vücudunuzu tanımanızın yanı sıra döngünüzün belirli bir aşamasında meydana gelebilecek ruh hali değişimleri veya baş ağrıları gibi semptomları gözlemlemenize yardımcı olabilir. Regl takvimi sayesinde de regl günü hesaplamanız ve takibini yapmanız oldukça kolaylaşır. Sağlık sorunları ile periyodik semptomları karıştırmanızı engeller.

Adet takibi, adet döngüsünde olası sağlık sorunlarının bir göstergesi olabilecek herhangi bir değişikliği belirlemenize de yardımcı olabilir. Ayrıca kullanıcılara adet takvimi sunan uygulamalar sayesinde, ister hamile kalmaya çalışıyor olun ister hamile kalmak istemiyor olun, doğurganlık seviyenizi ve hamile kalma ihtimalinizin ne kadar olduğunu öğrenebilir, ona göre hareket edebilirsiniz. İşte indirme linkleri ile birlikte kadınlar için adet takibini kolaylaştıran 5 mobil uygulama.

Adet takibini kolaylaştıran regl takvimi uygulamaları:

Cycles

Flo

Clue

Pepapp

Adet Takvimi

Cycles:

Puanı: 4,4

4,4 Artıları: En küçük detayları bile kaydetme özelliği bulunuyor

En küçük detayları bile kaydetme özelliği bulunuyor Eksileri: Sadece iOS ile uyumlu cihazlarda yani iPhone'larda kullanılıyor

Regl döngünüzü, bedeniniz ve ruh halinize dair gözlemlerinizi kolayca kaydedebilirsiniz. Doğum kontrolü, doğurgan günleriniz ya da regl dönemleriniz için özel hatırlatıcılar belirleyebilirsiniz. Dilerseniz Cycles uygulamasını giriş şifresi veya FaceID ile kullanabilirsiniz.

Flo:

Puanı: 4,6

4,6 Artıları: Zarif ve sade bir arayüze sahip

Zarif ve sade bir arayüze sahip Eksileri: Uygulamada yer alan sağlık yazılarının dili Türkçe değil

Flo, yapay zekâ ile öğrenme yöntemini kullanan ilk adet takibi uygulamasıdır. Bu uygulama, adet döngünüzün takvimini ve görülen semptomlarınızı kayıt altına alıyor. Ayrıca Flo, ovülasyon grafiğiniz, günlük ne kadar su tükettiğiniz ve adet döngünüz esnasındaki kilo değişiminiz gibi birçok veriyi analiz ediyor.

Clue:

Puanı: 4,7

4,7 Artıları: Kullanımı basit ve oldukça sade bir uygulama

Kullanımı basit ve oldukça sade bir uygulama Eksileri: Reklam sayısı ve sıklığı biraz fazla

Clue, bir sonraki regl döneminin ne zamana denk geleceğini ve hamile kalmak isteyenler için doğurgan günlerinizin ne zaman olacağını size söylüyor. Adet döngüsü hakkında bilimsel ve tıbbi referanslar ile desteklenmiş birçok detaylı açıklama da bulunuyor. Bunun yanı sıra hesap açarak verilerinizi yedekleyebilir ve başka cihazlarda uygulamaya kolayca giriş yapabilirsiniz.

Pepapp:

Puanı: 4,7

4,7 Artıları: Regl zamanı yaklaşırken bildirimle bir çok kez haber veriyor

Regl zamanı yaklaşırken bildirimle bir çok kez haber veriyor Eksileri: Birçok kullanıcı gönderilen bildirimlerin gereksiz olduğunu söylüyor

Adet takvimlerinin en dost canlısı olduğunu söyleyebileceğimiz Pepapp, adet takvimini ve regl döngünü senin için takip ediyor. Adet ve regl hesaplamaya dair tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen bir uygulama olan Pepapp’in arayüzündeki her şeyin tamamen Türkçe olması çok büyük bir avantaj.

Adet Takvimi:

Puanı: 4,9

4,9 Artıları: En doğru yumurtlama gününü buluyor

En doğru yumurtlama gününü buluyor Eksileri: Veri yedeklerine bazen ulaşılamıyor

Adet gününüzü ya da döneminizi bu uygulama sayesinde kolayca takip edebilirsiniz. Ayrıca uygulama sayesinde günlük olarak gebelik şansınızı da kontrol edebilirsiniz. Adet Takvimi uygulaması adet günü hesaplamasının yanı sıra doğum kontrolü, adet dönemi ve belirtileri, ruh hali, kilo ya da kullanılan ilaçlar gibi kişisel bilgileri kaydetmeye de olanak sağlıyor.