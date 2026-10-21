Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil Uygulama

WhatsApp'tan Android İçin "Bir An Önce Gelse" Dedirtecek Yenilik

Webtekno'yu Google'a ekleyin

WhatsApp, Android uygulamasında ekranı kaydırma yönüne göre boyut değiştiren dinamik bir gezinme çubuğunu test ediyor.

WhatsApp'tan Android İçin "Bir An Önce Gelse" Dedirtecek Yenilik
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

WhatsApp, Android uygulamasının tasarımını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Test edilen son özellik, ekranda aşağı ya da yukarı kaydırdığınızda boyut değiştiren dinamik bir gezinme çubuğu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yeni tasarım, sohbetler arasında gezinirken ekran alanını daha verimli kullanmayı amaçlıyor. Peki bu dinamik gezinme çubuğu nasıl çalışıyor ve kullanıcılara ne gibi bir kolaylık sunuyor?

İçerikten Görseller

WhatsApp'tan Android İçin "Bir An Önce Gelse" Dedirtecek Yenilik
WA_DYNAMIC_BOTTOM_NAVIGATION_BAR_SCROLL_FEATURE_ANDROID (1)

Instagram'dakine benzer bir tasarım

WA_DYNAMIC_BOTTOM_NAVIGATION_BAR_SCROLL_FEATURE_ANDROID (1)

WhatsApp'ın yeni tasarımı, Instagram kullanıcılarına tanıdık gelecek bir yapıya sahip. Sohbet listesini aşağı kaydırdığınızda alt menü küçülerek hap şeklinde yüzen bir çubuğa dönüşüyor. Yukarı kaydırdığınızda ise yeniden genişliyor. Böylece menünün kapladığı alan, ekranda yaptığınız harekete göre değişiyor.

Özellik şimdilik geliştirme aşamasında. WhatsApp'ın çalışmaları tamamlandığında yeni tasarımı bir güncellemeyle sunması bekleniyor. Ne zaman kullanıma açılacağı ise henüz belli değil.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Uygulama Kategorisinden Diğer İçerikler

Spotify, Ebeveynlerin En Çok Şikâyet Ettiği Sorunu Çözdü: Artık Wrapped’e Çocuk Şarkıları Görmeyeceksiniz!

Spotify, Ebeveynlerin En Çok Şikâyet Ettiği Sorunu Çözdü: Artık Wrapped’e Çocuk Şarkıları Görmeyeceksiniz!

İnsanı Canından Bezdiren 'Instagram Video Donma Sorunu' Nasıl Çözülür ?

İnsanı Canından Bezdiren 'Instagram Video Donma Sorunu' Nasıl Çözülür ?

Spotify Algoritma Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Spotify Algoritma Sıfırlama Nasıl Yapılır?

En İyi Yemek Sipariş Uygulamaları - 2026

En İyi Yemek Sipariş Uygulamaları - 2026

Whatsapp Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com