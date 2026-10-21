WhatsApp, Android uygulamasında ekranı kaydırma yönüne göre boyut değiştiren dinamik bir gezinme çubuğunu test ediyor.

WhatsApp, Android uygulamasının tasarımını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Test edilen son özellik, ekranda aşağı ya da yukarı kaydırdığınızda boyut değiştiren dinamik bir gezinme çubuğu.

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Yeni tasarım, sohbetler arasında gezinirken ekran alanını daha verimli kullanmayı amaçlıyor. Peki bu dinamik gezinme çubuğu nasıl çalışıyor ve kullanıcılara ne gibi bir kolaylık sunuyor?

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Instagram'dakine benzer bir tasarım

WhatsApp'ın yeni tasarımı, Instagram kullanıcılarına tanıdık gelecek bir yapıya sahip. Sohbet listesini aşağı kaydırdığınızda alt menü küçülerek hap şeklinde yüzen bir çubuğa dönüşüyor. Yukarı kaydırdığınızda ise yeniden genişliyor. Böylece menünün kapladığı alan, ekranda yaptığınız harekete göre değişiyor.

Özellik şimdilik geliştirme aşamasında. WhatsApp'ın çalışmaları tamamlandığında yeni tasarımı bir güncellemeyle sunması bekleniyor. Ne zaman kullanıma açılacağı ise henüz belli değil.