“Bana da Fotoğrafları Atsana” Devri Bitiyor mu? Google Fotoğraflar'dan Yeni Özellik

Bir arkadaş buluşması, doğum günü ya da uzun zamandır beklenen bir tatil... Herkes fotoğraf çeker, güzel anlar birikir. Sonra eve dönünce o tanıdık mesajlar başlar: “Bana da atsana.” Google Photos'un üzerinde çalıştığı yeni Grup Kamera özelliği, işte bu tanıdık uğraşı ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Android Authority'nin Google Photos'un 7.97 sürümünde keşfettiği özellik, etkinliklerde çekilen kareleri tek bir albümde toplamayı kolaylaştıracak. Böylece arkadaşlarınızın telefonlarında kalan fotoğrafları tek tek istemek yerine, hepsine ortak bir yerden ulaşabileceksiniz.
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Grup Kamera nasıl çalışacak?
Önce etkinliğe özel bir albüm oluşturuyorsunuz. Sonrası kolay: Herkes Grup Kamera üzerinden çektiği fotoğraf ve videoları aynı albümde topluyor. Böylece günün kareleri, kimin telefonunda kaldı derdi olmadan bir araya geliyor.
Paylaşılan kamera kullanıma açıldığında katılımcılara bildirim gönderilecek. Fotoğraf ve videoların ortak albümde toplanması sayesinde görüntüleri mesajlaşma uygulamalarından tek tek gönderme zahmeti de ortadan kalkabilecek.
Kilit ekranından kameraya hızlı erişim
Grup Kamera'nın bir başka kolaylığı da kilit ekranı kısayolu. Katılımcılar, etkinlik boyunca telefonlarının kilit ekranında özel bir kamera kısayolu görebilecek. Google Photos'u açıp ilgili albümü aramadan doğrudan çekim yapmak mümkün olacak.
Özellik henüz geliştirme aşamasında. Google'ın Grup Kamera'yı ne zaman kullanıma sunacağı konusunda şimdilik kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.