MP3 Çalar, Afrika Çöllerinde Binlerce Kez 1 Şarkı Çalıyor

ABD'li ünlü rock grubu TOTO'nun Afrika parçası, Namib Çölü'nde bugünlerde durmaksızın çalıyor.

İnsan her an geçmişten bir şeyleri anımsatan, yörenin havasını yüzüna üfleyebilecek seslere ihtiyaç duyabilir. Bugünlerde Afrika'daki Namib Çölü, 1982'de müzik severlerle buluşmuş olan ünlü Afrika parçasıyla yankılanıyor.

Namibyalı sanatçı Max Siedentopf, hem gruba hem de şarkıya duyduğu saygıyı oldukça farklı bir boyuta taşımış. Namib Çölü'ne kurmuş olduğu düzenekle, Afrika parçasının her gün yüzlerce kez 'loop' moduna alınmış bir biçimde çalınmasını sağlayan sanatçı, BBC'ye verdiği röportajda, "Toto'nun sonsuza kadar yaşamasını istiyorum." diye konuştu.

Videodan da görebileceğiniz üzere rüzgarla savrulan kumlar ve şarkının hoş esintisi adeta birbiriyle sevişiyor. Elbette bu sistemin daha ne kadar sağlam kalabileceği de ayrı bir merak konusu.

Siedentopf, kullandığı malzemeleri olabilecek en dayanıklı malzemelerden seçtiğini ancak çölün zorlu şartlarının er ya da geç bu sistemin çalışmaz hale gelmesine sebep olacağını belirtti. Günün birinde güneş enerjili MP3 çalar veya hoparlörler bozulana dek, Toto'nun unutulmaz parçası Afrika çöllerinde yankılanmaya devam edecek.