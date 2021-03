Tarihe Yön Verebileceğiniz Age of Mythology Hileleri

Ensemble Studios ve Microsoft iş birliğiyle piyasaya sürülen Age of Mythology 2002’den bu yana halen popülerliğini koruyor. Gelin birlikte en az oyunun kendisi kadar popüler olan Age of Mythology hilelerine yakından bakalım.

Age of Empires serisi herhalde strateji oyunu dendiği zaman herkesin aklına ilk gelen oyunlardandır. Hayatlarımıza 1997 yılında giren efsane seri yıllar içerisinde bir çok oyunla karşımıza çıktı ancak şüphesiz en akılda kalıcı olan oyunlar Age of Empires II ve Age of Mythology oldu. Zaten serinin ikinci oyunu hâlâ daha genişleme paketleri alıyor. Age of Mythology de zamanında “The Titans” gibi eklenti paketleriyle desteklendi.

Age of oyunlarının bir de en az kendileri kadar efsane olan hile kodları vardır. Çoğu zaman şakalı kodlara sahip bu hileleri hem kullanması kolay hem de savaş sırasında oyunculara öyle bir üstünlük sağlıyor ki insan hile yapmaktan kendini alamıyor. O yüzden sizleri Age of Mythology hilelerinin bağımlılık yapıcı özelliği olduğu konusunda uyararak hemen konuya geçiyoruz.

Age of Mythology hileleri nasıl girilir?

Adım #1: ‘Enter’ tuşuna basın,

‘Enter’ tuşuna basın, Adım #2: Hile kodunu girin, hileyi yazarken caps lock açık olmalı

Hile kodunu girin, Adım #3: Yeniden ‘enter’a basın.

Gördüğünüz üzere hileleri kullanmak oldukça basit. Bu yüzden hile çukuruna düşüp oyunun zevkini kısa bir sürede kaçırmak da çok kolay. O yüzden size önerimiz hileleri kullanırken dozajını ve beraberinde de oyunun zevkini kaçırmadan, yavaş yavaş oynamanız.

Age of Mythology hileleri:

1.000 yemek hilesi,

hilesi, 1.000 odun hilesi,

hilesi, 1.000 altın hilesi,

hilesi, Maksimum favor hilesi,

hilesi, Haritayı gösterme hilesi,

hilesi, Hızlı inşa etme hilesi,

etme hilesi, Uçan pembe hipopotam hilesi,

hilesi, Haritadaki hayvanları kontrol etme ,

, Şimşek , deprem, meteor ve kasırga gücü hilesi,

, deprem, meteor ve kasırga gücü hilesi, Oyunu kazanma hilesi

1.000 yemek hilesi:

JUNK FOOD NIGHT

Age of Empires serisine ait oyunların tümünde birlik üretirken en çok kullanılan malzemelerden biri yemektir. “Gece atıştırmalığı” anlamına gelen bu hile kodu da sizi yeni askerler basarken büyük bir beladan kurtarıyor. Eğer oyun kızışmışken ve acilen yeni askerler üretmeniz gerekiyorken bir de haritada hayvan kesmekle uğraşmak istemiyorsanız bu hile sizin için birebir.

1.000 odun hilesi:

TROJAN HORSE FOR SALE

Odun kaynağı da Age of Empires oyunlarında ayrı bir yere sahiptir. En başlarda yeni binalar inşa etmekte kullanılan odun, medeniyetimiz geliştikçe üst düzey savaş makineleri üretirken de işimize yarıyor. Oyun sırasında ağaç bulmakta zorlanacağınızı düşünmüyoruz fakat eğer işleri kısa yoldan halletmek istiyorsanız da size kızacak değiliz. Bu arada şifrenin Türkçe’deki karşılığı “satılık truva atı”.

1.000 altın hilesi:

ATM OF EREBUS

Adını Yunan mitolojisinin ilk tanrılarından, karanlığın tanrısı Erebus’tan alan hile, parayla olan ilişkisinden ötürü “Erebus’un ATM’si” anlamına geliyor. Oynayanlar bilecektir, yukarıda bahsettiğimiz odun ve yemek gibi üretimde kullanılan kaynakların yanı sıra altın da her türlü üretim sırasında harcamamız gereken bir kaynak. Bu bakımdan oyundaki en kritik kaynak da diyebiliriz.

Maksimum ‘favor’ hilesi:

MOUNT OLYMPUS

Favor yalnızca Age of Mythology oyununa özgü bir kaynak ve medeniyetimizin seviyesini belirtiyor. Bildiğiniz üzere Age of serisi oyunlarında belli birlikleri üretebilmek ve bazı binaları inşa edebilmek için yüksek bir medeniyet seviyesine ihtiyacımız var. Tam da bu noktada yardımımıza koşan ve Yunan tanrılarının evi olan “Olimpos Dağı” anlamına gelen bu hileyle birlikte istediğiniz her şeyi üretebileceksiniz.

Haritayı gösterme hilesi:

LAY OF THE LAND

Düşmanlarınız neler yapıyor, neredeler, ne kadar geliştiler? Normal şartlarda cevabını asla bilemeyceğiniz bu sorular aslında cevapsız kalmak zorunda değil. Muhtemelen kaynaklardan sonra Age of Empires serisinin en güçlü hilelerinden birisi budur. Özellikle savaş aşamasına henüz geçmeden düşmanlar hakkında güçlü istihbarata sahip olmak zafer yolunda atılabilecek en büyük adımlardan biri.

Hızlı inşa etme hilesi:

L33T SUPA H4X0R

Age of Mythology oyunlarını oynarken bilgisayar başında geçirilen sürenin en yavaş geçen kısmı tabii ki de bir binanın inşa edilmesini beklediğimiz anlardır. Öyle güçlü, savaşın gidişatını değiştirecek bir bina inşa ediyoruzdur ki artık beklemeye mecalimiz kalmamıştır. Endişe etmeyin, çünkü artık beklemek yok. Argoda “süper hacker” anlamına gelen bu hileyle birlikte binalarınız tek bir tokmak vuruşuyla kullanıma hazır.

Uçan pembe hipopotam hilesi:

WUV WOO

Mitolojiyi esas alan bir oyun oynarken böyle yaratıklar görmeden olmaz değil mi? İşte bu yüzden böylesine efsanevi bir yaratığı yalnızca hile yoluyla kullanabilmemizi sağlayan Ensemble Studios’u kınıyor, sizleri uçan pembe hipopotamın gücüyle baş başa bırakıyoruz. Bu arada korkmayın, uçan pembe hipopotam gerçek değil, size zarar veremez.

Hayvanları kontrol etme hilesi:

SET ASCENDANT

Bir düşünün, Age of gibi hayvancılığın ön planda olduğu bir oyunda hayvanları kontrol edebiliyorsunuz. Onları kendi yerleşkenize çağırıp avlayarak yemek stoklarınızı artırabiliyorsunuz. Aynı zamanda aslan gibi vahşi hayvanların da kontrolünü elinizde tuttuğunuz için size fazladan bir güç veriyor. Yalnız aklınızda bulunsun tavuklar, keçiler ve domuzlar bu hileyle kontrol edilemiyor.

Şimşek, deprem, meteor ve kasırga gücü hilesi:

WRATH OF THE GODS

Yunan mitolojisi dendiği zaman ilk kimin aklına titanların yok edicisi Zeus gelmiyor ki? İşte bu yüzden Age of Mythology oynarken Zeus’un güçlerine sahip olmak her oyuncunun hayalidir. “Tanrıların öfkesi” anlamına gelen bu hile sayesinde savaş anında üstünlüğü doğrudan sizin elinize veren mistik güçlere sahip olabilirsiniz.

Oyunu kazanma hilesi:

THRILL OF VICTORY

Düşmanlar akın akın üzerinize hücum ediyor, artık fareyi sürükleyecek, tuşlara basacak haliniz kalmadı ama yine de kaybetmeyi göze alamıyorsunuz. İşte böyle bir senaryoda başvuracağınız tek bir hile var. O da “zaferin heyecanı” anlamına gelen ve oyunu bir çırpıda kazanmanızı sağlayan Age of Mythology hilesi. Düşmanlarınız kelimenin tam anlamıyla nasıl kaybettiklerini anlamayacaklar.

Age of serisinin ikinci oyunuyla birlikte belki de akıllarda en çok yer eden Age of Mythology hilelerini yazdığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Oyunda yer alan bütün hileler bu kadarla sınırlı değil ancak sizler için en güçlü hileleri seçip yazımızda onlara yer verdik. Eğer sizin kullanmayı sevdiğiniz başka hileler varsa bunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.