Bir yemeğin resmini profesyonelce çekmek, epey uğraşlık ve kurnazlık gerektiriyor. Bu işin uzmanı olan kişilerin kullandığı pek çok küçük numara var.

Reklam için yemek fotoğraflamak, Instagram’a akşam yemeği fotoğrafı atmak için tabak fotoğrafı çekmekten çok daha farklı elbette. Bir fast food ürününün reklam görseli hazırlanırken bütün malzemelerin görünmesine dikkat edilir mesela. Bu nedenle de bazı küçük numaralar yapılarak yemekler daha iştah açıcı ve daha göz alıcı hale getirilir.

Dumanı Tüten Pamuk

Pek çok reklamda içeceklerin ve yiyeceklerin dumanının tüttüğünü görüyoruz. Yemeklerde bulunan sıvı miktarı belli, haliyle bu dumanı üstünde halin çok uzun sürmediğini biliyoruz. Reklam çekimlerinde sürekli olarak yemek pişmediğine göre bu görünüşü elde etmenin bir yolu olmalı. Bu yol da pamukları mikrodalgaya atmak. Pamuk çok daha uzun süre tüter, doğru açıyla yerleştirilirlen pamuklar fotoğrafçılara pek çok poz çekme fırsatı verir.

Süt Değil Tutkal

Sütü kendi başına fotoğraflamak da, sütlü ürün resmi çekmek de bir hayli zor. Bu yüzden de fotoğrafçılar, süt fotoğraflamanın en kolay yolu olarak süt yerine tutkal kullanır. Üstelik tutkal şekillendirilebilir ve fotoğraf için gereken doygunluğa sahiptir.

Cilalı Biftek Devri

Ateşte pişmiş muhteşem ızgara biftek reklamlarını hepimiz görmüşüzdür. O reklamları görünce canımız çeker ama o etleri bize verseler yemeyiz. Ateşte değil düz ızgarada pişen etlerde o muhteşem kızarıklığı yaratan şey ayakkabı cilası.

Pancake Alır mısınız?

Özellikle yurtdışında çok popüler olan şuruplar, bizde de yaygınlaşmaya başladı. Bu şurupların reklamlarının nasıl çekildiği ise insanın pancake ile arasını açıyor. Pancakelerin hazırlanışı normal, orada bir sıkıntı yok. Sonrasında şurubu emmemeleri için cilalanıyorlar. Sonrasında şurup dökülüyor. Burada da şurubun rengi ve yoğunluğu problem çıkartabiliyor. O yüzden şurubu da devreden çıkarıp motor yağı döküyoruz. Afiyet olsun Optimus Prime.

Tatlı Olarak Kartonpare

Hamburgerler karton kullanılarak şişkin gösterilir, hamburgerlerin katmanları arasında boşluk yaratılır. Karton kullanarak kusursuz şekilde dilimlenmiş, kaplama ile kek arasındaki ayrım net olan keklerin fotoğrafları çekilir, karton ile kusursuz dilimlemeler elde edilir. Yenilebilir malzemeden karton yapalım da ziyan olmasın bari yemekler.

Elbette ki bu işte kullanılan bütün numaralar bu kadar değil. Daha fazlasını öğrenmek isteyenler için şöyle bir video var.