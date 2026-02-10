AirPods Pro 4 Hakkında Bomba İddia: Kamerayla Gelecek, Etrafınızı Görebilecek!

AirPods Pro 4 ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre kulaklıklar, kameralarla gelecek ve zam almayacak.

Dünyanın en çok satılan kulaklıklarından Apple imzalı kablosuz kulaklık AirPods Pro modelleri, her yeni neslinde daha da iyileştirilmiş özelliklerle geliyordu. Son olarak AirPods Pro 3’ün tanıtıldığını görmüştük. Ancak şimdiden kullanıcılar, AirPods Pro 4’te nasıl yenilikler olacağını merak etmeye başladı.

İşte tam olarak bu konuda bugün heyecan verici bilgiler geldi. Kosutami ismiyle bilinen ünlü bir sızıntı kaynağı, bir sonraki nesil olacak AirPods Pro 4’te yer alacak özelliklerle ilgili yeni bir sızıntı paylaştı. Buna göre kulaklıklar, kamerayla gelecek.

AirPods Pro 4, kameralarla etrafınızı “görebilecek”

X üzerinden paylaşılan sızıntıya göre yeni nesil AirPods modellerinde her bir kulaklıkta kamera yer alacak. Bu kameralar aracılığıyla da kulaklıklar kullanıcının etrafını görebileceğini de eklemiş. Aslında bu daha önce çıkan sızıntılarla uyumlu. Analist Ming Chi Kuo, daha önceki paylaşımlarında Apple’ın AirPods modellerine kızılötesi kamera eklemek istediğini paylaşmıştı.

Peki bu kameralar tam olarak ne işe yarayacak? Kosutami, kameranın ne işe yarayacağı konusunda bilgi paylaşmıyor ancak önceki sızıntılara bakarak tahminlerde bulunabiliriz. Kameralar yoluyla AirPods’ların kullanıcının el hareketlerini tanıyabileceği ve böylece kontrol sağlanabileceği belirtilmişti. Ayrıca Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü ile uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayıp bir “uzamsal ses” deneyimine olanak tanıyacağı belirtilmişti.

Bir başka bilgi ise yeni AirPods Pro’ların bu tarz büyük iyileştirmelere rağmen fiyat etiketini koruyacağı yönünde. Kosutami’ye göre cihaz, 249 dolarlık aynı fiyattan çıkış yapacak. Bu da gerçekten sevindirici bir iddia. Yeni AirPods Pro 4’ün çıkış tarihi belli değil. Bazı kaynaklar, Apple’ın bir değişiklik yaparak normalde Pro kulaklıklarda yaptığının aksine yıllarca beklemeyip yeni nesli 2026’da, yani bu yıl piyasaya sürebileceğini söylüyor.