Tümü Webekno
Farklı Kategorilerde Günün Öne Çıkan İndirimleri! Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

AirPods Pro 4 Hakkında Bomba İddia: Kamerayla Gelecek, Etrafınızı Görebilecek!

AirPods Pro 4 ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre kulaklıklar, kameralarla gelecek ve zam almayacak.

AirPods Pro 4 Hakkında Bomba İddia: Kamerayla Gelecek, Etrafınızı Görebilecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok satılan kulaklıklarından Apple imzalı kablosuz kulaklık AirPods Pro modelleri, her yeni neslinde daha da iyileştirilmiş özelliklerle geliyordu. Son olarak AirPods Pro 3’ün tanıtıldığını görmüştük. Ancak şimdiden kullanıcılar, AirPods Pro 4’te nasıl yenilikler olacağını merak etmeye başladı.

İşte tam olarak bu konuda bugün heyecan verici bilgiler geldi. Kosutami ismiyle bilinen ünlü bir sızıntı kaynağı, bir sonraki nesil olacak AirPods Pro 4’te yer alacak özelliklerle ilgili yeni bir sızıntı paylaştı. Buna göre kulaklıklar, kamerayla gelecek.

AirPods Pro 4, kameralarla etrafınızı “görebilecek”

e

X üzerinden paylaşılan sızıntıya göre yeni nesil AirPods modellerinde her bir kulaklıkta kamera yer alacak. Bu kameralar aracılığıyla da kulaklıklar kullanıcının etrafını görebileceğini de eklemiş. Aslında bu daha önce çıkan sızıntılarla uyumlu. Analist Ming Chi Kuo, daha önceki paylaşımlarında Apple’ın AirPods modellerine kızılötesi kamera eklemek istediğini paylaşmıştı.

Peki bu kameralar tam olarak ne işe yarayacak? Kosutami, kameranın ne işe yarayacağı konusunda bilgi paylaşmıyor ancak önceki sızıntılara bakarak tahminlerde bulunabiliriz. Kameralar yoluyla AirPods’ların kullanıcının el hareketlerini tanıyabileceği ve böylece kontrol sağlanabileceği belirtilmişti. Ayrıca Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü ile uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayıp bir “uzamsal ses” deneyimine olanak tanıyacağı belirtilmişti.

Bir başka bilgi ise yeni AirPods Pro’ların bu tarz büyük iyileştirmelere rağmen fiyat etiketini koruyacağı yönünde. Kosutami’ye göre cihaz, 249 dolarlık aynı fiyattan çıkış yapacak. Bu da gerçekten sevindirici bir iddia. Yeni AirPods Pro 4’ün çıkış tarihi belli değil. Bazı kaynaklar, Apple’ın bir değişiklik yaparak normalde Pro kulaklıklarda yaptığının aksine yıllarca beklemeyip yeni nesli 2026’da, yani bu yıl piyasaya sürebileceğini söylüyor.

Apple Kablosuz Kulaklık airpods

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com