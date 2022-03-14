Yerli ve milli Altay ana muharebe tankı, 2018’den beri Savunma Sanayiinin gündemindeydi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir forumda basın mensupları ile bir araya geldi ve birçok soruyu yanıtladı ancak en önemli gelişme tabii ki Altay tanklarına dair oldu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya Diplomasi Forumunda yaptığı basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının sorularının arasında bizi en çok heyecanlandıran Altay tankına dair açıklamalar da vardı.

Bakan İsmail Demir’in açıklamaları, Altay ana muharebe tankıyla ilgili müjdeli bir haber verdi. Açıklamaya göre Altay tankının motoru prototip aşamasını geçti ve Türkiye’ye geldi, bunun ışığında Altay tankları büyük bir gelişme kaydetti.

Altay ana muharebe tankıyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı

Altay tankına güç verecek motorun geliştirilmesine yönelik çalışmalar son hızıyla devam ediyor. 2018'de sözleşmesi uygulamaya giren Batu Projesi kapsamında Altay ana muharebe tankının ilk tam versiyonunun 2023 yılında teslim edilmesi bekleniyor.

1500 beygir motor olarak çalışılan ALTAY motorunda transmisyon aşamasına daha önceden gelinmişti. Şimdi ise Güney Kore’de üretilen Altay tankı motorunun güç sistemi testine tabii tutulduğu ve prototipin gönderilmesinin ardından incelemeler tamamlandığında seri üretime geçilebileceği söyleniyor. Altay Tankının 2023 yılının ilk aylarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek hale gelmesi planlanıyor.