Son günlerde inanılmaz bir yükselişe geçen altcoin’ler, Bitcoin’in piyasa hâkimiyetinde yaşanan ani hareketle birlikte büyük bir değer kaybı yaşadı. Bazı birimlerde değer kaybı %25’e varan değerleri gördü.

Kripto para dünyası, son günlerde Bitcoin’in piyasadaki hâkimiyetinin düşmesiyle birlikte altcoin’lerde yaşanan artışla popülerliğini daha da artırdı. Öyle ki yalnızca son bir haftada WINk (WIN) %440, WazirX (WRX ) %428, BitTorrent (BTT) %131 oranında artış yaşamış, daha birçok altcoin de değerini çok büyük oranlarda artırarak yatırımcıların yüzünü fazlasıyla güldürmüştü.

Son saatlerdeyse altcoin piyasasında bir anda özellikle amatör yatırımcıları panikleten hareketler gerçekleşti. Yukarıda saydığımız ve değerine değer katan daha birçok altcoin, bir anda %25’lere varan değer düşüşü yaşadı. Son dakikalarda bu durum düzelmiş olmasına rağmen bu birimlere sonradan katılan yatırımcılar haliyle isyanlarını dile getirdi.

Yaşanan düşüşün nedeni neydi?

Son günlerin popüler ismi BTT’den örnek vermek gerekirse gece yarısında dolar paritesinde 0,0135776’yı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan kripto para birimi, bu yazıyı yazdığımız an itibariyle 0,0097 seviyesinde dolaşıyor. Gün içinde en düşük 0,0081672 seviyesini gören birim, belirttiğimiz değer göz önüne alınarak son 24 saatte %16’lık değer kaybı yaşadı.

Kripto para birimleri bir hafta öncesine göre halen yüksek kâr seviyelerinde dolaşıyor olmasına rağmen sonradan giriş yapanlar için düşüşün olası nedenlerinden bahsetmekte fayda var. Bitcoin’in piyasa hâkimiyeti grafiğine baktığımızda birimlerin sert düşüş yaşadığı saatlerde hâkimiyette bir anda sıçrama görüyoruz.

Detaylı bir şekilde anlatmak gerekirse Bitcoin hâkimiyeti, son günlerde yaşadığı aralıksız düşüş tablosunu bir anda bozdu ve bir saat içinde %56,68 seviyesinden %57,35 seviyesine yükseldi. Piyasaya yeni girenler için bu durumun ‘retest (yeniden test etmek)’ olarak adlandırıldığını söyleyelim. Bu durumda bir birim, yöneldiği istikametin aksi yönünde hareket yaparak direnci veya desteği test eder.

Şu yazıyı yazdığımız dakikalardaysa bugün birçok yatırımcının panik satış yapmasına neden olan Bitcoin hâkimiyeti, retest’e başladığı 57,35 seviyesinin de altına indi. Bitcoin’in piyasadaki hâkimiyeti şu anda %56,60 seviyelerinde ilerliyor. Bu da şu anlık yeşil ışığı yanan ‘mega altcoin’ dönemi için yatırımcılara iyi bir işaret veriyor.