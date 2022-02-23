Gece saatlerinde Amsterdam'daki Apple Store’da silahlı bir saldırgan, yaklaşık 5 saat süren bir rehine krizine yol açtı. Saldırgan, rehinenin anlık hareketiyle kurtulması sonucunda rehinesini kovaladığı sırada ezilerek yakalandı.

Dün gece saatlerinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde korkutucu bir olay yaşandı. Apple Store'a giren kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi, mağazadaki kişileri rehin aldı. Olay, Amsterdam'ın en işlek bölgelerinden birinde yaşandı.

Dün gece canlı olarak aktardığımız olay, pek de uzlaşmacı bir şekilde sona ermedi. Saldırganın yaklaşık 5 saat boyunca tuttuğu rehine, ani bir şekilde kendisini kurtardı ve kaçmaya başladı. Silahlı saldırgan, rehinenin peşinden koşarken yakalandı.

Saldırgan, ezilerek yakalandı:

Bir tabanca ve bir otomatik silaha sahip olduğu açıklanan 27 yaşındaki saldırgan, rehinenin peşinden koşarken polis tarafından araç ile ezildi. Yerde yığılı kalan saldırganın yanına robot gönderildi ve saldırganın üzerinde patlayıcı olup olmadığı kontrol edildi.

Saldırgan, rehinesi varken polislerle konuştuğu sırada polislere kendisini patlatacağı yönünde gözdağı veriyordu. Fakat yapılan kontroller, saldırganın üzerinde herhangi bir patlayıcının olmadığını gösterdi. Saldırgan, ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın 200 milyon euro fidye istediği öğrenildi:

Beş saatlik rehine krizinin ardından paylaşılan detaylara göre Apple Store'daki saldırgan, kripto para şeklinde 200 milyon euro fidye istiyordu.

Olay anından gelen görüntüler şu şekildeydi: