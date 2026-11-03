Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

2027 Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 10 Yıllık Pasaport Almanın Maliyeti 18 Bin TL'yi Aşıyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte 2027 pasaport ücretlerinin ne kadar olacağı belli oldu.

2027 Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 10 Yıllık Pasaport Almanın Maliyeti 18 Bin TL'yi Aşıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte 2027 yılı için uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) %27,83 olarak netleşti. Yeni yılın ilk günü itibarıyla vergi, ceza ve harçlara gelecek bu artış oranı, yurt dışı planı yapanların cebini doğrudan ilgilendiriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'nın vergi ve harçlarda oranı indirme veya artırma yetkisi bulunsa da resmi bir değişiklik yapılmadığı takdirde, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak tahmini pasaport harç ve defter bedelleri şu şekilde şekillenecek:

İçerikten Görseller

2027 Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 10 Yıllık Pasaport Almanın Maliyeti 18 Bin TL'yi Aşıyor!
gorsel_20261103_110444

2027 pasaport harç ve defter ücretleri

gorsel_20261103_110444

Pasaport alırken ödenen tutar, süreye göre belirlenen harç bedeli ile sabit defter bedelinin toplamından oluşur. 2026 yılında 1.351 TL olan defter bedeli, %27,83'lük artışla birlikte yaklaşık 1.727 TL seviyesine çıkıyor.

Süre 2026 Toplam (Harç + Defter) 2027 Harç Ücreti 2027 Defter Ücreti 2027 Toplam (Harç + Defter)
6 Aylık 4.157,50 TL 3.587,50 TL 1.727 TL 5.314,50 TL
1 Yıllık 5.454,00 TL 5.245,00 TL 1.727 TL 6.972,00 TL
2 Yıllık 8.049,50 TL 8.562,50 TL 1.727 TL 10.289,50 TL
3 Yıllık 10.867,00 TL 12.164,00 TL 1.727 TL 13.891,00 TL
4-10 Yıllık 14.761,40 TL 17.142,50 TL 1.727 TL 18.869,50 TL

Öğrenci ve yeşil pasaport sahipleri ne kadar ödeyecek?

  • Yeşil (Hususi) ve Gri (Hizmet) Pasaport: Harç bedelinden muaftır. Bu kapsamdakiler yalnızca defter bedeli olan yaklaşık 1.727 TL ödeyecek.
  • Öğrenci Pasaportu (25 yaş altı): Şartları sağlayan öğrenciler harçtan muaf tutulduğu için yalnızca defter bedeli (1.727 TL) ödeyerek bordo pasaport sahibi olabilecek.

Zamdan etkilenmemek için son tarih: 31 Aralık

Pasaport çıkartmayı veya süresini uzatmayı planlayanların yeni tarife yürürlüğe girmeden önce, yani 31 Aralık mesai bitimine kadar başvuru harç ve defter bedellerini mevcut 2026 tarifesinden ödemesi ve randevularını tamamlaması gerekiyor. Özellikle 10 yıllık pasaport alacak bir kullanıcı, başvuruyu yıl bitmeden tamamladığında yaklaşık 4.100 TL tasarruf etmiş olacak.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yaşam Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye’de "İl Olma" Kriterlerine Uyan İlçeler Açıklandı

Türkiye’de "İl Olma" Kriterlerine Uyan İlçeler Açıklandı

Florida'da 9 Kişinin Ölümüne Yol Açan Jetin Düşmesinin Sebebi Neydi?

Florida'da 9 Kişinin Ölümüne Yol Açan Jetin Düşmesinin Sebebi Neydi?

TÜRKSAT Frekans Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte Televizyonlarınızda Yapmanız Gerekenler!

TÜRKSAT Frekans Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte Televizyonlarınızda Yapmanız Gerekenler!

Atatürk’ün İlk Görüşte Âşık Olduğu Dimitrina Kovaçev’e Kavuşamamasının Hüzünlü Hikâyesi

Atatürk’ün İlk Görüşte Âşık Olduğu Dimitrina Kovaçev’e Kavuşamamasının Hüzünlü Hikâyesi

624 Yıl Boyunca Hüküm Süren Osmanlı Devleti’nin Sırasıyla Tüm Padişahları ve Özellikleri

624 Yıl Boyunca Hüküm Süren Osmanlı Devleti’nin Sırasıyla Tüm Padişahları ve Özellikleri

Atatürk’ün Dahiyane Gizli Mesajı: Cumhuriyet’i 29 Ekim’de İlan Etmesinin Özel Sebebi Neydi?

Atatürk’ün Dahiyane Gizli Mesajı: Cumhuriyet’i 29 Ekim’de İlan Etmesinin Özel Sebebi Neydi?

Atatürk’ün Yıllarca Savaşırken Bile Mektuplaştığı, Kendisine Fransızcayı Öğreten Madam Corinne Kimdi?

Atatürk’ün Yıllarca Savaşırken Bile Mektuplaştığı, Kendisine Fransızcayı Öğreten Madam Corinne Kimdi?

Türksat 4A Uydu Frekans Ayarları Nasıl Yapılır?

Türksat 4A Uydu Frekans Ayarları Nasıl Yapılır?

webtekno

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
A
Anıl Bingül 7 saat önce
bunlar nasıl fiyatlar?...........
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Nissan Fiyat Listesi Belli Oldu: Qashqai Yeni e-POWER'a Zam!

Kasım 2026 Nissan Fiyat Listesi Belli Oldu: Qashqai Yeni e-POWER'a Zam!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com