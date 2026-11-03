2027 Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 10 Yıllık Pasaport Almanın Maliyeti 18 Bin TL'yi Aşıyor!

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte 2027 pasaport ücretlerinin ne kadar olacağı belli oldu.

TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte 2027 yılı için uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) %27,83 olarak netleşti. Yeni yılın ilk günü itibarıyla vergi, ceza ve harçlara gelecek bu artış oranı, yurt dışı planı yapanların cebini doğrudan ilgilendiriyor.

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Cumhurbaşkanı'nın vergi ve harçlarda oranı indirme veya artırma yetkisi bulunsa da resmi bir değişiklik yapılmadığı takdirde, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak tahmini pasaport harç ve defter bedelleri şu şekilde şekillenecek:

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2027 pasaport harç ve defter ücretleri

Pasaport alırken ödenen tutar, süreye göre belirlenen harç bedeli ile sabit defter bedelinin toplamından oluşur. 2026 yılında 1.351 TL olan defter bedeli, %27,83'lük artışla birlikte yaklaşık 1.727 TL seviyesine çıkıyor.

Süre 2026 Toplam (Harç + Defter) 2027 Harç Ücreti 2027 Defter Ücreti 2027 Toplam (Harç + Defter) 6 Aylık 4.157,50 TL 3.587,50 TL 1.727 TL 5.314,50 TL 1 Yıllık 5.454,00 TL 5.245,00 TL 1.727 TL 6.972,00 TL 2 Yıllık 8.049,50 TL 8.562,50 TL 1.727 TL 10.289,50 TL 3 Yıllık 10.867,00 TL 12.164,00 TL 1.727 TL 13.891,00 TL 4-10 Yıllık 14.761,40 TL 17.142,50 TL 1.727 TL 18.869,50 TL

Öğrenci ve yeşil pasaport sahipleri ne kadar ödeyecek?

Yeşil (Hususi) ve Gri (Hizmet) Pasaport : Harç bedelinden muaftır. Bu kapsamdakiler yalnızca defter bedeli olan yaklaşık 1.727 TL ödeyecek.

: Harç bedelinden muaftır. Bu kapsamdakiler yalnızca defter bedeli olan yaklaşık 1.727 TL ödeyecek. Öğrenci Pasaportu (25 yaş altı): Şartları sağlayan öğrenciler harçtan muaf tutulduğu için yalnızca defter bedeli (1.727 TL) ödeyerek bordo pasaport sahibi olabilecek.

Zamdan etkilenmemek için son tarih: 31 Aralık

Pasaport çıkartmayı veya süresini uzatmayı planlayanların yeni tarife yürürlüğe girmeden önce, yani 31 Aralık mesai bitimine kadar başvuru harç ve defter bedellerini mevcut 2026 tarifesinden ödemesi ve randevularını tamamlaması gerekiyor. Özellikle 10 yıllık pasaport alacak bir kullanıcı, başvuruyu yıl bitmeden tamamladığında yaklaşık 4.100 TL tasarruf etmiş olacak.