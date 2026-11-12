Avrupa Kupalarının Yeni Yayıncısı Exxen ve Tivibu Oldu: İşte Yeni Anlaşmanın Detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın hakları, 4 yıllığına 328 milyon Euro bedelle Exxen ve Tivibu ortaklığına geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarını Türkiye'de futbolseverlerle buluşturacak yeni yayın ortakları kesinleşti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

apılan anlaşmayla birlikte Avrupa arenasındaki dev mücadelelerin önümüzdeki dört yıl boyunca yayınlanacağı platformlar ve ihale bedeli netlik kazandı.

Yayın haklarını Exxen ve Tivibu ortaklığı kazandı

Osman Altunterim'in aktardığı bilgilere göre UEFA kulüp turnuvalarının Türkiye yayın haklarını kapsayan kritik ihale süreci sona erdi. Gerçekleşen anlaşma doğrultusunda dev organizasyonların yayın hakları, Acun Ilıcalı'nın kurucusu olduğu dijital yayın platformu Exxen ile Türk Telekom bünyesindeki Tivibu tarafından ortaklaşa satın alındı.

Dört sezonu kapsayacak bu büyük iş birliği için yıllık 82 milyon Euro ödeme yapılacağı öğrenildi. Anlaşmanın toplam maliyetinin ise 328 milyon Euro seviyesine ulaştığı belirtildi.