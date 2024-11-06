Google, önceki senelere kıyasla yeni Android sürümünde daha erken davranmayı planlıyor.

Android 16’nın piyasaya sürülme tarihiyle son dönemde birçok söylenti dolaşıyordu. Google, kısa süre önce Android 16’nın planlanan tarihini öne çektiğini doğrulamıştı. Bugün ise güvenilir bir kaynak resmî tarihi açıkladı.

Android 16’nın resmî lansman tarihi, Google'a yakınlığıyla bilinen Android Headlines tarafından açıklandı. Açıklamaya göre Android 16, 3 Haziran 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

Bu tarih, yalnızca Android Açık Kaynak Projesi'nin (AOSP) başlaması için değil, aynı zamanda Google'ın uyumlu Pixel cihazlarına güncellemeleri sunmaya başlayacağı tarih olarak da kabul edilebilir. Google bildiğiniz üzere bir süredir yeni Android sürümlerini ilk olarak kendi telefonları olan Pixel modellerine getiriyor.

Android 16, 3 Haziran 2025'te geliyor

Google’ın, Android 16’nın lansmanını öne çekmesinin temel nedeni olarak daha fazla akıllı telefonun Android 16 ile önceden yüklenmiş olarak kutudan çıkmasını hedeflemesi olduğu söyleniyor.

Google'ın bu kararının diğer telefon üreticilerini nasıl etkileyeceği de merak konusu. Android 16'nın daha erken kararlı bir sürüme ulaşması, telefon üreticilerinin kendi işletim sistemlerine Android 16'yı daha erkenden adapte etmelerini sağlayabilir.

Elbette bu bilginin Google tarafından henüz doğrulanmadığını belirtelim. Yine de Google’ın 2025 yılının ikinci çeyreğini öngördüğünü göz önünde bulundurursak, 3 Haziran tarihi oldukça olası görünüyor.