Google Pixel telefonlar, Google Play hizmetlerini çalıştıramaz hâle geldiler. Sorunun kaynağı bilinmezken Google'ın ne zaman düzeltme yapacağı da meçhul. İşte yaşananlar...

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Pixel telefonlarında çok ilginç bir sorun yaşanmaya başladı. Reddit ve Google forumlarında bizzat kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlara göre telefonlar, Google Play hizmetlerini çalıştıramaz hâle geldiler.

Google Play hizmetleri, Android dünyası için vazgeçilmezdir. Zira bu temel uygulama, Google hesaplarına giriş yapmak, uygulamaları güncellemek ve Haritalar gibi Google uygulamalarının çalışmasını sağlar. İşte Google Pixel telefonlar, an itibarıyla tüm bunlardan mahrum kalmışlar gibi görünüyor.

Sorunun kaynağı belli değil

Google, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yani Pixel cihazların Google uygulamalarını çalıştırmasını engelleyen sorunun nedeni bilinmiyor. Öte yandan; bu sorunun eski cihazlara yönelik bir durum olmadığını da söyleyelim. Google'ın yakın geçmişte piyasaya sürdüğü Pixel 9 serisi telefonlar bile Google Play hizmetlerini çalıştıramıyorlar.

Bazı kullanıcılar, yaşanan sorunlar için geçici çözüm yolları üretmiş durumdalar. Ancak Google'ın devreye girmesi ve kalıcı bir çözüm yolu üretmesi bekleniyor. Bakalım Pixel 9 cihazları bile işlevsiz hâle getiren bu durum ne zaman çözülecek.