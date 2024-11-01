Android ile iPhone'lar arasında dosya paylaşım imkânı olmaması uzunca süredir önemli bir problem ancak yakında sona erecek gibi görünüyor.

Google’ın yeni dosya paylaşım özelliği Quick Share, Android ve iPhone kullanıcıları arasında dosya aktarımını yakında kolaylaştırabilir. Aktarılan yeni detaylara göre şu anda yalnızca Android cihazlar, Chromebook’lar ve Windows sistemleri arasında çalışan bu özellik, gelecekte Apple cihazlarında da kullanılabilir hâle gelebilir.

Ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), Google, Samsung ile iş birliği yaparak geliştirdiği Quick Share hizmetini duyurmuştu. Bu yeni özellik, dosya paylaşımı açısından Android kullanıcıları için Apple’ın AirDrop’una benzer bir çözüm sunmayı hedefliyordu.

Quick Share'in iPhone'larda da kullanılabileceği iddia ediliyor

Quick Share’in sunduğu kolaylık, özellikle farklı cihaz ekosistemleri arasında dosya paylaşımını daha erişilebilir hâle getirdi ancak bugüne kadar Quick Share yalnızca Android tabanlı cihazlarda kullanılabildi. Şimdi ise ortaya çıkan yeni detaylar, yakında Apple ekosisteminde de kullanılabileceği ve böylelikle Android ile iPhone'lar arasında dosya paylaşımının daha kolay hâle geleceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Google’ın bir mühendisi tarafından GitHub üzerinde yapılan bir paylaşım, Quick Share’in iPhone ve Mac cihazlara uyarlanması ihtimaline işaret etti. Mühendis, iOS ve macOS cihazları için yerelleştirilmiş cihaz isimlendirmesine atıfta bulundu ve bu cihazlarda da Quick Share’in kullanılabileceğini düşündüklerini belirtti. Her ne kadar doğrudan bir açıklama yapılmasa da bu ifadeler, Google’ın Apple kullanıcılarını da bu özellik kapsamında düşündüğünü gösteriyor.

Apple tarafında ise 2011’den beri kullanılan AirDrop zaten oldukça popüler ve yaygın bir çözüm. iOS 7 ile kullanıcıların kullanımına sunulan AirDrop, iPhone, iPad ve Mac cihazları arasında kablosuz dosya paylaşımını destekliyor.

Quick Share’in Apple cihazlarına ne zaman geleceği ya da bu konudaki planların ne olduğu henüz net değil ancak olası gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.