Yapay zekânın dört bir yanımızı sardığı şu günlerde Google'ın Android platformu başkan yardımcısı Seang Chau önemli açıklamalarda bulundu.

2024 yılı akıllı telefon dünyasında yapay zekânın ön plana çıktığı bir yıl oldu ve artık birçok şirket, cihazlarına üretken yapay zekâ özellikleri ekleyerek kullanıcı deneyimini daha da ileriye taşıma peşinde.

Samsung Galaxy S24, Google Pixel 9 ve Apple iPhone 16 gibi yeni amiral gemisi telefonlar da bu değişimin öncüsü olarak karşımıza çıktılar ancak Google'ın Android platformu başkan yardımcısı Seang Chau, yapay zekâ teknolojisinin kullanıcılar arasında karışık duygular uyandırdığını düşünüyor. Chau'ya göre birçok insan, yapay zekâ hakkında bir şey duymak istemiyor. Kullanıcılar doğrudan yapay zekâ kelimesi yerine yapay zekânın sunduğu faydalarla ilgileniyorlar.

"Kullanıcılar yapay zekâ terimi yerine ne işe yaradığını görmek istiyor"

Google geçtiğimiz yılki Google I/O etkinliğinde "yapay zekâ" kelimesini 140 defadan fazla kullanarak dikkatleri üzerine çekmişti ancak Chau, yapay zekâ kelimesinin artık heyecan verici bir tarafı kalmadığını düşünüyor. Bunun yerine şirketlerin Circle to Search gibi özelliklerde olduğu gibi yapay zekâ kelimesini kullanmadan tanıtım yapmaları gerektiğini söylüyor.

Chau’ya göre insanların ilgisini çekmenin yolu yapay zekâyı sadece bir "terim" olarak sunmak değil, nasıl doğrudan fayda sağladığını göstermekten geçiyor.

Akıllı telefon satışlarının düşüşte olduğu ve insanların telefonlarını daha uzun süre kullanmayı tercih ettiği bir dönemde yapay zekânın telefonları yeniden cazip hâle getirme potansiyeli büyük önem taşıyor ancak kullanıcıların yapay zekânın bu denli önemli olduğunu kabul etmelerini sağlamak şirketlerin üzerinde durması gereken en önemli konu.

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