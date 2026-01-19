App Store'a iPhone Kullanıcılarını Çok Sinirlendirecek Tasarım Değişikliği Geliyor

Apple, iPhone'ların App Store uygulama mağazasında tasarım değişikliği test etmeye başladı. Bu değişiklik, kullanıcıları hiç mutlu etmeyecek.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple’ın kendi cihazları için sunduğu uygulama mağazası App Store, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Bu yüzden de şirket, düzenli olarak kullanıcı deneyimini artırmak için App Store’a yenilikler getiriyor.

Şimdi ise şirket, iPhone’larda yepyeni bir App Store tasarımı denemeye başladı. Bu tasarım App Store’daki aramalarda karşımıza çıkan reklamlarla ilgili olacak. Değişiklik, iOS 26.3 sürümnünde bazı kullanıcılar tarafından fark edildi ve pek hoş karşılanmadı.

Reklamlı sonuçlar ile gerçek aram sonuçlarını ayırt etmek zorlaşacak

Normalde App Store’da arama yaptığınızda sponsorlu, yani reklamlı olarak gösterilen sonuçlarda mavi renkli bir arkan plan bulunur. Bu da arama sonucunda çıkan o uygulamanın reklam olduğunu anlamamızı sağlıyordu. Ancak yeni sürümde bu rengin reklamlı sonuçlardan kaldırıldığını görüyoruz.

Mavi renk arka planın kaldırılması, maalesef kullanıcılar için pek iyi bir durum değil. Öyle ki artık kullanıcı, hangi reklamın reklamlı, hangi reklamın gerçek arama sonucu olduğunu anlamakta zorlanacak. Artık aralarındaki tek fark, arama sonucunda uygulama isminin hemen altında yer alan minik “reklam” yazan etiket olacak. O da çok küçük bir etiket olduğu için çoğu kullanıcının ayırt etmesini kolaylaştırmayacak.

Kullanıcı deneyimi açısından hiç iyi olmayan bu tasarım değişikliğinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini, dönüşürse de ne zaman sunulacağını bilmiyoruz. Şu anda test aşamasında.