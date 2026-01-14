Tümü Webekno
Apple, Adobe'ye Rakip Olacak Üretkenlik ve Yaratıcılık Odaklı Abonelik Hizmeti Creator Studio'yu Duyurdu: İşte Türkiye Fiyatı

Apple, üretkenlik ve yaratıcılık uygulamalarını tek abonelik üzerinden sunacak Creator Studio'yu duyurdu. Çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı da açıklandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, hem donanım hem de yazılımlarıyla öne çıkmayı başaran bir şirketti. Apple’ın ürün ve hizmetleri, yaratıcılık ve üretkenlik gibi alanlarda da kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyordu. Şimdi ise bu kapsamda Creator Studio ismi verilen yepyeni bir paket tanıtıldı.

Apple’ın duyurduğu Creative Studio, kullanıcıların üretkenlik ve yaratcılık uygulamalarına, yapay zekâ özelliklerine ve gelişmiş özelliklere tek bir abonelik üzerinden erişmesini sağlayan bir paket. Bir nevi Adobe’nin hizmetlerine rakip bir sistem olduğunu söyleyebiliriz.

Apple Creator Studio paketi ile erişilebilecek uygulamalar

  • Final Cut Pro
  • Logic Pro
  • Pixelmator Pro
  • Motion
  • Compressor
  • MainStage

Apple Creator Studio ile neler sunulacak?

Kullanıcılar Apple Creative Studio paketiyle toplamda 6 adet yaratıcılık ve üretkenlik uygulamasına erişim sağlayabilecekler. Bunların yanı sıra sadece bu pakete sahip kullanıcılar ve tarafından erişilebilir olacak yapay zekâ işlevleri ve içeriklerini de kullanabilecekler. Bu özellikler, sadece o 6 uygulamada değil, aynı zamanda Numbers, Pages, ve Keynote gibi uygulamalarda da erişime açılacak.

Örnek verecek olursak Mac ve iPad’deki Pixelmator Pro uygulamasında aboneler, görüntü katmanlarını bükmek ve şekillendirmek için yeni bir Çarpıtma aracına erişebilecekler. Ayrıca Numbers, Pages ve Keynote uygulamalarında, Apple Creator Studio aboneliği, telifsiz fotoğraflar, premium şablonlar, temalar ve daha fazlasını içeren bir İçerik Merkezi'nin de kilidi açılacak.

Apple Creator Studio ne zaman çıkış yapacak?

Apple’ın yeni üretkenlik ve yaratıcılık odaklı abonelik hizmeti Creator Studio, 28 Ocak Çarşamba gününden itibaren App Store’dan kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlayacak.

Apple Creator Studio fiyatı ne kadar?

Apple Creator Studio, Türkiye’de ayda 349,99 TL, yılda ise 3.499 TL fiyat ile sunulacak. Üniversite öğrencileri ve eğitimciler ise ayda 149,99 TL veya yılda 1.499 TL’den hizmete ulaşabilecekler. Hizmeti ilk ay denemek ücretsiz olacak.

