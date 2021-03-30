Güvenilirliğiyle bilinen App Store, bu kez dolaylı olarak bir kullanıcının 600 bin dolar değerindeki birikimini kaybetmesine neden oldu. App Store'da yayınlanan sahte uygulamaya inanan kullanıcı, Apple'a olan güvenini tamamen yitirdiğini belirtti.

Apple'ın uygulama mağazası App Store, özellikle uygulamaların mağazada yayınlanma onayı konusundaki hassasiyetiyle güvenli bir platform olarak biliniyor. Fakat bugün anlatacağımız hikâyede yer alan Phillippe Christodoulou isimli bir kullanıcı, tüm birikimini kaybetmesi konusunda Apple'a yönelik tepkide bulundu. Tepki, Phillippe'nin 600 bin dolar değerindeki Bitcoin'inin çalınmasıyla dile geldi.

Phillippe'nin aktardığına göre App Store'da bulunan sahte bir uygulama, biriktirdiği tüm Bitcoin'lerin çalınmasına neden oldu. Bu uygulama, popüler bir kripto para cüzdanı olan Trezor'la aynı ismi taşıyordu. Ancak Phillippe'nin indirdiği Trezor uygulaması, gerçek uygulamanın sahtesiydi. Sahte uygulama kurbanı olan Phillippe, 17,1 Bitcoin'i, bir başka deyişle bu yazıyı yazdığımız andaki Bitcoin değerine göre 666 bin dolarını kaybetti.

Ocak ayında yayınlanan sahte uygulamanın kurbanı oldu:

Trezor'un bahsi geçen sahte uygulaması, geçtiğimiz ocak ayında App Store'da yayınlanmıştı. Bu uygulamadaki cüzdanına birikimini aktaran Phillippe, bir süre sonra cüzdanını kontrol etmek üzere uygulamaya giriş yaptığında hiçbir birikiminin olmadığını gördü. Sahte uygulama App Store'da 5 yıldız olarak puanlandığından Phillippe, uygulamayı indirirken ne yazık ki hiçbir şekilde şüphe duymamıştı.

Kurban olduğu bu olay nedeniyle haklı bir şekilde sinirlenen Phillippe, daha önce sadık bir Apple kullanıcısı olduğunu, ancak bu olaydan sonra şirkete olan inancını kaybettiğini belirtti. "Apple bundan paçayı sıyırmayı hak etmiyor." şeklinde konuşan kullanıcının kurban olduğu uygulamaya dair Apple tarafından da bir açıklama geldi.

Apple, sahte Trezor uygulamasının App Store'da yayınlanmasının nedenini geliştiricilerin uygulamayı incelemeye sunduklarında amacını değiştirdikleri şeklinde verdi. Uygulamanın açıklamasında Trezor'un bir kriptografi uygulaması olduğu, herhangi bir kripto para birimi alışverişi içermediği belirtiliyordu. Bu da sahte uygulamanın 22 Ocak'ta App Store'da yayına alınmasını sağladı.

Uygulama yayınlandıktan sonraysa geliştiriciler, uygulamayı bir kriptografi uygulaması olarak göstermekten çıkararak uygulamanın kripto para cüzdanı olduğunu yazdı. Trezor tarafından uygulamanın sahte uygulama olarak bildirilmesinin ardından Apple, sahte uygulamayı yasakladı ve geliştiricileri de engelledi. Ancak olan olmuştu. Phillippe'nin ettiği zararı Apple'ın karşılayıp karşılamayacağıysa almayacağıysa henüz bilinmiyor. Bu örnekse bizlere yeniden uygulama mağazalarındaki uygulamalara körü körüne güvenmememiz gerektiğini hatırlattı.