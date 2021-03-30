Google Haritalar, şirketin bugün yaptığı açıklamaya bakacak olursak resmen evrim geçirecek. Uygulama, bu yıl içinde birçok önemli özelliğe kavuşacak. Bu özelliklerden birisi de bir mekân içindeyken kameramızda artırılmış gerçeklik teknolojisinden faydalanarak yol göstermek olacak.

Günümüzde sağladığı imkânlarla yalnızca bir harita uygulaması olmanın dışına çıkmayı başaran Google Haritalar, Google'ın bugün yaptığı açıklamaya göre yakında bambaşka bir uygulama olacak. Şirketin uygulamasına getireceği özelliklerden biri de artırılmış gerçeklikten yardım alan 'Live View (Canlı Görüntü)' olacak.

Bunun yanı sıra uygulama, hava durumu ve kalitesi konusunda yeni katmanlara, sürücülere en az düzeyde karbondioksit üretilen rotalar sunma özelliğine ve Microsoft Flight Simulator'den tanıdığımız bir özelliğe de kavuşacak. Gelin, Google'ın Haritalar uygulamasına ekleyeceği bu özelliklere sırasıyla tek tek bakalım.

Artırılmış gerçeklikle bir mekân içinde yön tarifi alabileceğiz:

'Live View' ismiyle yayınlanacak olan bu özellik, uygulamada sokaklarda kullandığımız artırılmış gerçeklikle yol tarifi alma özelliğini iç mekânlara taşıyacak. Muhteşem bir GPS sinyali olmamasına rağmen tam olarak nerede olduğunuzu belirleyebilecek olan uygulama, örneğin içinde bulunduğunuz bir alışveriş merkezinde kameranızdan size yol gösterecek. Özellik, şu anda ABD'nin seçili şehirlerindeki AVM'lerde kullanılabilir durumdayken önümüzdeki aylarda yavaş yavaş dünyaya açılmaya başlayacak.

Hava durumu ve hava kalitesi gösterilecek:

Bulunduğunuz veya yöneldiğiniz bölgedeki hava durumunu ve kalitesini öğrenmek istiyorsanız Google Haritalar, artık bunu da yapabilecek. Bu sayede sürüş yaparken kötü hava koşullarından kaçınabilecek, alerji sahibiyseniz kalitesiz havanın olduğu yerlerden uzaklaşabileceksiniz. Bu özellik, önümüzdeki aylarda tüm dünyadaki Android ve iOS kullanıcıları için kullanılabilir olacak.

Çevre dostu sürüş rotası:

Hava kalitesinden bahsetmişken Google, uygulamaya bir de karbondioksitin en az üretileceği rotaları da sürücülere göstermeye başlayacak. Bu yılın ilerleyen zamanlarında yayınlanacak olan özelliğin yanı sıra ayrıca düşük emisyon bölgeleri de haritalarda gösterilecek. Özellik, ilk etapta Almanya, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık'ta haziran ayında yayınlanacak ve zaman geçtikçe daha fazla ülke eklenecek.

Google Haritalar'a 3 boyutlu katman eklenecek:

Uygulamanın kazanacağı en büyük özelliklerden birisi olan bu özellik, haritayı tam anlamıyla gerçeğe çevirecek. Özellik, gerçek dünyaya yakınlığıyla övülen Microsoft Flight Simulator'de de kullanılan fotogrametri teknolojisiyle mümkün olacak. Haritada yer alan tüm detaylar, otomatik olarak Google tarafından oluşturulacak ve gösterilecek. Bu özelliğin ne zaman yayınlanacağıysa henüz açıklanmadı.