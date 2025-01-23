Apple, ABD’li bazı kullanıcılarla 95 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etti. Peki bu davanın sebebi neydi?

Geçtiğimiz günlerde Apple, bazı cihazlarının insanları izinleri olmadan dinlediğini iddia eden bir mahkeme dava için 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Teknoloji devi, sanal asistanı Siri aracılığıyla müşterilerini dinlemekle suçlandı. Olayın detaylarına daha yakından bakalım.

Davacılar ayrıca ses kayıtlarının reklamverenlerle paylaşıldığını iddia ediyor.

Kullanıcılar, Apple’ın sanal asistanı aktive etmek için "Hey, Siri" ifadesini daha kullanmadan konuşmaları kaydettiğini söylüyor.

Davacılar, kayıtları alan reklamverenlerin daha sonra reklamları daha iyi hedeflemek için anahtar kelimeleri arayabileceklerini iddia ediyor.

İki davacı, Air Jordan spor ayakkabıları ve Olive Garden restoranlarından bahsetmelerinin bu ürünler için reklamları tetiklediğini söyledi. Bir diğeri, özel olarak doktoruyla görüştükten sonra markalı bir cerrahi tedavi için reklam aldığını belirtti.

Apple, suçlamalara karşılık, Siri verilerini satmadığını ve daha fazla davadan kaçınmak için anlaştığını söyledi.

Bir Apple sözcüsü ise BBC News'e verdiği röportajda "Siri verileri hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak için kullanılmadı ve hiçbir zaman kimseye hiçbir amaçla satılmadı. Siri tarafından toplanan veriler sadece geliştirme amaçlı kullanılıyor." dedi.

"Apple, 2019'da zaten ele aldığımız üçüncü taraf derecelendirmeyle ilgili endişelerden ilerleyebilmemiz için ek davalardan kaçınmak için bu davada maddi tazminatı kabul ettik." diye ekledi.

Dijital asistan teknolojisinin "kullanıcı gizliliğini en başından korumak için tasarlandığını" ve sürekli olarak gizliliğini artırmaya çalıştığını söylediler.

Apple'ın avukatları ayrıca Ekim 2019'dan önce Apple tarafından toplanan bireysel Siri ses kayıtlarını kalıcı olarak sildiklerini doğrulayacaklarını söylüyor.

Davada neler olacağını göreceğiz.

Apple, Kuzey Kaliforniya'daki mahkemede 14 Şubat’ta yargılanacak. Mahkeme belgelerine göre, bireysel ödemeler, parayı kaç kişinin talep ettiğine bağlı olacağından ABD'deki her davacıya, 2014 ve 2019 yılları arasında sahip oldukları Siri’ye sahip cihaz başına (en fazla 5 cihaz) 20 dolara kadar ödeme yapılabilir.

Başarılı olurlarsa, kazanılan para tüm talep sahiplerine ödenir. Ayrıca kullanıcılar, gizli veya özel olması amaçlanan bir konuşma sırasında Siri'nin etkinleştiğine yemin etmeliler.

Apple, son yıllarda bir dizi toplu davaya karıştı.

Ocak 2024'te, ABD'de iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığını iddia eden 500 milyon dolarlık bir davada ödeme yaptı.

Geçtiğimiz mart ayında, Birleşik Krallık'taki Norfolk İlçe Konseyi tarafından yönetilen bir toplu davada 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Geçtiğimiz kasım ayında, bir tüketici grubu Apple'a karşı, iCloud hizmeti aracılığıyla müşterileri dolandırmakla suçlayan bir toplu dava başlattı.

Aynı hukuk firması Google'ı, Google cihazlarını kullanan müşterileri dinlemekle suçlayarak benzer bir toplu davada Google'a dava açıyor. Bu dava şu anda Kuzey Kaliforniya'da aynı mahkemeden geçiyor.

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