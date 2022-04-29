Apple, Amazon ve Intel 3 Ayda Kaç Para Kazandığını Açıkladı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Amazon, Intel ve Apple, Ocak-Mart 2022 döneminde elde ettikleri toplam geliri açıkladı. Apple'da her şey yolunda ilerlerken Amazon, 7 yıl sonra ilk kez zarar ettiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük teknoloji devleri, son günlerde piyasalarda büyük bir sınavdan geçmeye devam ederken şirketler, Ocak – Mart 2022 dönemine ait gelirlerini de peşi sıra açıklamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Google, Microsoft ve Meta’nın gelirini açıklamasının ardından bugün, Amazon, Apple ve Intel de raporlarını paylaştı.

Apple, 2022 yılının ilk çeyreğinde gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artarak 97,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şirketin net kârı da %6 oranında artarak 25 milyar dolara çıktı. Apple, raporunda telefon ve bilgisayar satışlarının arttığını, tablet satışlarınınsa azaldığını açıkladı. Şirket, iPhone satışlarının tutarını 50,6 milyar dolar, iPad satışlarının 7,6 milyar dolar ve Mac satışlarının 10,4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Amazon yıllar sonra ilk kez zarar etti

E-ticaret devi Amazon, 2015 yılından bu yana bir ilke imza atarak bir çeyrek döneminde zarar ettiğini duyurdu. Şirket, gelirinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7 artarak 116,4 milyar dolara ulaştığını duyursa da net kârda 3,8 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Amazon Üst Yöneticisi Andy Jassy, bu durumu salgın ve Ukrayna’da çıkan savaşın getirdiği alışılmadık büyüme ve zorluklara bağladı.

Intel satışları düştü:

Intel, 2022 yılının ilk çeyreğinde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %7 azaldığını ve 18,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Fakat şirketin kârı aynı döneme göre %141 artarak 8,1 milyar dolara ulaştı. Intel, son üç ayda satışlarının azaldığını da açıkladı.