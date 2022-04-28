Meta, 2022 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği toplam gelir ve net kârı bugün açıkladı. Şirket, hem gelir hem kârda olumsuz bir tablo ortaya koysa da yatırımcılar, Meta hisselerine akın etti.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, 2022 yılının Ocak – Mart dönemine ilişkin mali raporunu bugün yayımladı. Paylaşılan raporda Facebook’un kullanıcı sayısının ve son 3 aylık gelirin bir önceki yıla göre artması gibi olumlu haberler verilse de gelirdeki artış oranında kötü haberler verildi.

Meta, 2022 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %6,6 artışla toplamda 27,9 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Şirket, bu artış oranıyla halka arz edildiği 2012 yılından bu yana en yavaş gelir artışını bildirmiş oldu. Meta’nın net kârı da pek iç açıcı değildi. Şirketin net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 azalış gösterdi ve 7,5 milyar dolara geriledi. 2021 yılının ilk çeyreğindeki net kâr 9,5 milyar dolar idi.

Facebook kullanıcı sayısında artış yaşandı

Öte yandan Meta, sosyal medya platformu Facebook’un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında artış yaşandığını bildirdi. Buna göre Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı, Ocak – Mart döneminde yıllık bazda %4 artarak 1,96 milyara ulaştı. Aylık aktif kullanıcı sayısıysa %3 artışla 2,94 milyar oldu.

Meta, 2012’den bu yana en düşük büyüme oranını açıklamış ve 1 yıl öncesine göre net kârında %21 düşüş açıklamış olmasına rağmen rapor sonrası Meta’nın değeri artış yaşadı. Açıklama öncesinde 175 dolar seviyelerinde olan Meta hisseleri, açıklamayla birlikte 200 doları aşarak 207 dolar seviyelerinde dolaşmaya başladı. Hisse değeri, %20’ye yakın bir artış yaşadı.