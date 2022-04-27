Google'ın çatı şirketi Alphabet ve yazılım devi Microsoft, 2022'nin Ocak-Mart döneminde elde ettikleri toplam geliri açıkladı. Google, bir önceki yıla göre gelirini artırmayı başarmış olsa da kâr oranında azalma yaşadı.

2022 yılının ikinci çeyreğinde ilk ayı ardımızda bırakmaya hazırlanırken dev şirketler son 3 aylık gelirlerine ilişkin raporlarını yayımlamaya başladı. Bugün, Google’ın ana kuruluşu Alphabet ve Microsoft, 2022 yılının Ocak–Mart dönemine ilişkin mali tablosunu yayımladı.

Alphabet tarafından paylaşılan rapora göre şirket, Ocak–Mart dönemi içinde toplam 68 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 55,3 milyar dolar gelir elde etmişti. Alphabet’in bu gelir içindeki net kârı ise artan gelire rağmen geçen seneye göre %8 azaldı ve 16,4 milyar dolara geriledi.

Microsoft, kârını artırmayı başardı

Mali takviminde Ocak–Mart dönemini 3. çeyrek olarak kabul eden Microsoft da Alphabet gibi geçtiğimiz yıla göre gelirini artırmayı başardı. Bir önceki yıl aynı dönemde 41,7 milyar dolar gelir elde eden Microsoft, bu geliri %18 artırarak 49,4 milyar dolara ulaştırdı. Şirketin net kârı da bir önceki yıla göre %8 artarak 16,7 milyar dolara ulaştı.

Google, savaşın ve virüsten kurtulmanın etkisini hissetti

Bu yıl kârında büyük düşüş yaşayan Alphabet, koronavirüs önlemlerinin kaldırılması ve Ukrayna savaşının etkilerini görmüş oldu. Koronavirüsle herkes evdeyken dijital reklamlara olan talep uçuk noktalara ulaşırken, Alphabet de bu talebi kâra çevirmeyi başarmıştı. Fakat Google’ın iki ana reklamcılık hizmetine olan talepte azalma görülmeye başladı. Ayrıca şirket, Ukrayna’daki savaşın bazı Avrupalı reklamcıların YouTube’da harcama yapmaktan çekinmesine neden olduğunu da bildirdi.