Apple Eski Sevgilisine Geri Döndü: Gemini, Siri'nin Yerini mi Alacak? (Anlaşmanın Tüm Detaylarını Anlattık)

Apple'ın Google ile duyurduğu yeni Gemini anlaşması tam olarak ne anlam ifade ediyor? Kullanıcılar bu anlaşmadan nasıl etkilenecek?

Geçtiğimiz akşam Apple ile Google'ın duyurduğu anlaşma sonrası “Apple, Siri’yi Gemini’a devrediyor” iddiaları dolaşmaya başladı ancak gerçek, söylentilerden oldukça farklı. Apple, ne iPhone’ları Google’a bırakıyor ne de kullanıcı verilerini paylaşıyor. Peki bu anlaşma tam olarak ne anlama geliyor?

Apple, söz verdiği daha kişiselleştirilmiş Siri ve Apple Intelligence özelliklerini geliştirme sürecinde bazı teknik gecikmeler yaşadı. Bu da “Apple yapay zekâ yarışını kaybediyor” şeklinde bir kamuoyu görüşüne yol açtı. Oysa Apple’ın yaptığı şey geri adım atmak değil, aksine stratejik bir hamle.

Hayır, Gemini iPhone'a gelmiyor

Apple, Google’ın Gemini dil modelini doğrudan iPhone’larda çalıştırmak için değil, kendi Apple Foundation Models sistemini eğitmek ve güçlendirmek için lisanslıyor. Yani Gemini, Siri’nin yerine geçmiyor, Siri’yi çalıştırmıyor ve iOS’un içine entegre edilmiyor.

Bunu, iPhone’da Samsung ekranı ya da TSMC üretimi çip kullanılması gibi düşünebilirsiniz. Özetle parça dışarıdan ama kontrol Apple’da.

Peki ya veriler?

Veri noktasında da Google hiçbir şekilde iPhone kullanıcı verilerine erişmiyor. Siri ve Apple Intelligence ise yine tamamen Apple’ın kendi modelleriyle çalışıyor.

Apple, bu iş birliği için Google’a yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ödeyecek. Karşılığında ise kendi yapay zekâ modellerini daha hızlı ve daha güçlü hâle getirecek bir “eğitim aracı” kullanacak.

Apple’ın uzun vadeli hedefi, 1 trilyon parametreli kendi yapay zekâ modelini geliştirmek. Gemini ise bu süreçte karşılaştırma, pekiştirme ve hızlandırma için kullanılacak. Yani Apple yapay zekâdan vazgeçmiyor... Tam tersine, dış destekle daha sağlam bir temel atıyor.

Kullanıcılar bu süreçte ne değişiklikler görecek?

Aslını söylemek gerekirse şu anda sosyal medyada gördüğünüz haberlerin aksine kullanıcı tarafında hiçbir şey değişmeyecek. Siri hâlâ Siri, Apple Intelligence hâlâ Apple’ın ve herhangi bir şekilde Google logosu, Gemini etiketi ya da veri aktarımı olmayacak.

Her şey Apple ekosistemi içinde, Apple donanımı ve Apple sunucularında çalışacak.

Peki siz bu anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.