Apple'ın birkaç ay önce iptal ettiği elektrikli otomobil projesi yeniden gündeme geldi. İddialara göre Apple, Rivian ile iş birliği yaparak elektrikli otomobil üretecek. Ancak şu an için somut bir gelişme yok.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üzerinde yıllardır uğraştığı elektrikli otomobil projesi, bundan birkaç ay önce iptal edildi. Ancak şirket, elektrikli otomobil yapma tutkusundan vazgeçmemiş gibi görünüyor. Çünkü gelen son haberler, Apple'ın kendine yeni bir ortak aradığını gözler önüne seriyor.

DigiTimes'ın servis ettiği bir habere göre Apple, elektrikli otomobil projesi için başka bir şirket ile iş birliği yapmayı planlıyor. Henüz bununla ilgili net bir bilgi paylaşımı yapılmamış olsa da ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın, en güçlü aday olduğu iddia ediliyor. Sektör kaynaklarına göre böyle bir iş birliği hem Apple hem de Rivian için oldukça avantajlı.

Somut bir adım atılıp atılmayacağı bilinmiyor

*Rivian R2.

Ne Apple ne de Rivian, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ayrıca böyle bir iş birliği fikri tartışılıyor olsa bile somut bir adım atılıp atılmayacağı da belli değil. Bu yüzden, Apple imzalı elektrikli otomobil projesi için şimdiden heyecan yapmaya gerek yok.

Peki Apple neden başarısız oldu?

Ancak şu bir gerçek ki olası bir anlaşma, her iki tarafı da memnun edecektir. Neticede oldukça yeni bir marka olan Rivian, yenilikçi otomobilleriyle dikkat çekmeye başladı. Apple ise bu işin altından tek başına kalkamayacağını biliyor. Hâl böyle olunca olası bir birleşme, elektrikli otomobil sektöründe yepyeni bir sayfa açılmasını sağlayabilir.