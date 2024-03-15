Geçtiğimiz günlerde Apple, elektrikli otomobil hayalinden vazgeçtiğini açıkladı. Biz yollarda Apple Car görmeyi düşünürken şirketin rakiplerinden biri olan Xiaomi ise kolları sıvayıp yalnızca 3 yılda otomobil geliştirdi. Bu muammanın sebebini detaylıca anlattık.

Apple, otomobil sektöründe ismini tam duyuracakken "Project Titan" adını verdiği sürücüsüz otomobil projesini aniden iptal etti. Ancak şirketin rakiplerinden biri olan Xiaomi, yalnızca 3 yılda geliştirdiği otomobilini 28 Mart'ta satışa sunmaya hazırlanıyor.

Yıllardır şehir efsanesine dönen ve çıktı çıkacak dediğimiz Apple Car, taşlı yollardan geçti ve tozu dumana katacak dediğimiz anda birden bire iptal edildi. Project Titan meraklıları için kötü bir haber olan bu iptal, görünüşe göre Xiaomi'nin işine geldi ve hız limitini ikiye çıkararak elektrikli otomobilini satışa sunmaya hazırlandı. Peki bu durumun perde arkasında neler yaşandı?

Project Titan'dan biraz bahsedelim. Neler vadediyordu ve bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Sürücüsüz otomobil fikri, ilk başta Steve Jobs tarafından 2008 yılında ortaya atılmıştı. Şirketin eski yöneticilerinden biri olan Tony Fadell, Steve Jobs ile konuşurken "Bir araba üretecek olsaydık, bu nasıl bir şey olurdu?" diye sordu ve iki taraf da bunun üzerine tartışarak Apple Car elektrikli otomobilin temelleri bir nevi atılmış oldu. Hatta kamera ve televizyon üretme fikirleri vardı ama otomobil üretme fikri daha baskın gelmiş olsa gerek.

Bu fikrin gelişim süreci gizli bir şekilde yürütülüyordu ve sızıntı yaşanmasına asla müsaade edilmiyordu. Ta ki Alman otomobil devi BMW ile yapılan gizli görüşmelerin sızdırılmasına kadar...

Apple Car'ın neler sunduğuna dair daha detaylı bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Her taşın altından çıkan Elon Musk'a değinmemek olmaz.

Apple Car, özellikleriyle Tesla'ya kafa tutmaya hazırlanıyordu. Elektrikli otomobil piyasasında herkesin hayranlıkla baktığı ve en az bir kez binip sürüş keyifini yaşamak istediği Tesla, Apple için en büyük rakipti.

Otonom sürüş, araç içi eğlence sistemi ve kullanıcı dostu sürüş deneyimi gibi pek çok özelliği barındıran Tesla, elektrikli otomobil piyasasını kasıp kavurdu diyebiliriz. Bunu elbette gören ve bu kulvarda ilerleme kaydetmek isteyen Apple, çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Apple aniden gaza bastı, Tesla'yı satın almak istedi!

Analistlere göre artan rekabet ortamı Apple'ı kızdırmış olacak ki bir süre sonra Tesla'yı satın almaya niyetlendi ve Tesla otomobiller ile yola devam etmek istedi. Ya da şirket, bünyesine Tesla'yı dahil ederek Apple Car'ı geliştirmeye devam etmeyi de düşünmüş olabilir.

Tim Cook ve Elon Musk, bu fikre sıcak baktılar ancak her iki taraf da orta yolu bulamayıp anlaşmadan vazgeçtiler. Çünkü Apple'a göre var olan bir ürünü kendi bünyesine dâhil etmek mantıklı değildi. Bunun yerine "Farkımız, tarzımız." düşüncesi ile kendi elektrikli otomobilini üretmeye karar verdiler.

Bu noktaya kadar işler güzel gidiyor gibi gözükse de aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil.

Şirket içi anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı ve projenin iptal edilme kokusu havayı sardı. Apple Car için yaklaşık 2 bin mühendisin olduğu söylendi ve bu bir proje için azımsanmayacak kadar yüksek bir sayı.

Apple'ın Tesla'dan daha iyi ve daha orijinal bir otomobil üreteceğine inancı sonsuzdu. Direksiyon yerine Siri entegrasyonu, yapay zekâ destekli otonom sürüş ve daha pek çok özelliği barındıracağı düşünülen Apple Car, herkesin yolları gözlemesine sebep olmuştu.

Ancak hayaller suya düştü ve yapay zekâ bu olayda galip geldi. Yapay zekâ ne alaka?

Şirket, tüm Apple Car bekleyenlerini dumura uğrattı ve projesini iptal etti. Daha önce de bahsettiğimiz gibi şirket içi anlaşmazlıkların yaşanması ve 10 yıl önceki fikrin önüne güncel teknolojik gelişmeler girdiği için şirket bu kararından vazgeçti.

Yapay zekânın pek çok sektörde etki göstermeye başlaması, Apple'ın aklını çeldi ve tası tarağı toplayıp elektrikli otomobil üretmekten vazgeçti. Apple Car projesinde 2 bin mühendisin yer aldığını söylemiştik, bu mühendisler projenin iptal edilmesinden memnun olduklarını ve işten çıkarılmadıklarını belirttiler.

Olan mühendislere değil, Apple'a oldu ve Project Titan için 10 yılda yaklaşık 10 milyar dolar harcadı.

Konuşmadığımız bir nokta: Apple ve herkese hafif üstten bakan kişiliği.

Her ne kadar kapsayıcı bir politika benimsese de Apple, arka planda etrafına üstten bakan bir şirket. En azından ünlü Apple analisti Mark Gurman'a göre.

Çünkü şirket, tamamen otonom sürüş vadeden bir elektrikli otomobil fikrini ortaya attı ve rakiplerinin yükselmesiyle birlikte daha da hırslandı. Hatırlarsanız ilk iPhone'un 3G bağlantısı yoktu, ilk iPod'un ekranı yoktu ve ilk Apple Watch, suya dayanıklı değildi.

Ancak biliyorsunuz ki bunlara rağmen telefon piyasasında iPhone, medya oynatıcı tarafında (her ne kadar üretimi durdurulsa da) iPod ve İsviçre'nin öncüsü olduğu saat pazarını domine eden Apple Watch, büyük bir popülarite kazandı. Yalnızca bu ürünler değil, MacBook ve iPad de nam salan ürünler arasında.

Apple, hırs yaparak bu ünü kazandı ama Apple Car konusunda hırsına yenik düştü. Fakat kimin umurunda!

Milyar dolarlar harcayan ve büyük bir başarısızlık gösteren Apple, pek de pişman olmuş değil. Çünkü yapay zekânın etkisi günden güne artarken elektrikli otomobil ile uğraşmayı pek mantıklı bulmadı ve daha çok yapay zekâ ile sanal gerçekliğe odaklanmak istedi. Zaten satışta olan ürünlerinden yeteri kadar kâr elde eden şirket, Vision Pro'nun da tanıtılması ve satışa sunulmasından sonra kârına kâr eklemeye devam ediyor.

Yapay zekâyı pek çok ürününe entegre etmeye hazırlanan Apple'ın nasıl bir ilerleme kaydedeceği ise büyük merak konusu oldu.

Bu karmaşanın arasında Xiaomi, nasıl sadece 3 yılda sessiz sedasız elektrikli otomobil üretti?

Evet, Apple tarafında kan, ter ve göz yaşı varken Xiaomi, fırsattan istifade elektrikli otomobil üretti. Pek çok tüketici, Xiaomi'nin Apple'ı tasarım, yazılım ve kullanıcı arayüzü konularında taklit ettiğini söylese de boş durmadı ve Apple'ın 10 yılda yapamadığını sadece 3 yılda başardı.

Xiaomi, Apple'ın yaşadığı zorlukları lehine çevirmeyi başardı. Apple, elektrkli otomobili için yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcadı ama başarısız oldu. Xiaomi, Beijing Automotive Group ile anlaşma sağladı ve yılda yaklaşık 200.000 otomobil üretebilme kapasitesini eline aldı. Böylelikle elektrikli otomobil piyasasında adından söz ettirmeyi ve asfaltı ağlatmayı hedefledi.

Yani Apple, anlaşmazlıklar ve tutarsızlıklar ile savaşırken Xiaomi gücü eline aldı, piyasaya hızlı bir giriş yaptı ve ilk elektrikli otomobili SU7'yi 28 Mart tarihinde yaklaşık 30 farklı şehirde satışa sunacak. Ayrıca elektrikli otomobil için önümüzdeki 10 yıl içinde 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyleyen Xiaomi, Apple'ın yapamadığını yaptı. Bundan sonra Apple'ın tek düşmanı Xiaomi diyebiliriz.

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