Geçtiğimiz hafta içerisinde Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Apple’a karşı büyük suçlamalarda bulunmuş ve takipçilerini de birnevi harekete geçirmişti. Daha sonrasında Tim Cook’a teşekkür etmiş ve her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemişti. Peki sorun nasıl çözüldü?

Apple’ın CEO’su Tim Cook, Silikon Vadisinde sakin kişiliği ve mükemmel derecede iletişim becerisiyle tanınan bir insan. Bir diğer Silikon Vadisi tiranı olan Elon Musk ise aksine agresif kişiliği ile tanınıyor. Geçtiğimiz hafta bu iki devin tam da bu kişiliklerini sergiledikleri bir hafta oldu.

Elon Musk, geride bıraktığımız haftada Apple’a yönelik ciddi suçlamalarda bulunmuştu. Twitter’ın yeni sahibi, Apple ve Tim Cook'u Twitter'daki reklam harcamalarını durdurmakla "ifade özgürlüğünden nefret etmekle" suçlamıştı. Fakat bu kavga çok da uzamadan sona erdi:

Elon Musk neler söylemişti?

Musk’ın, takipçi ordusunu "Amerika'daki çevrimiçi sansüre karşı bir devrim" başlatmaya teşvik etmesiyle ve Apple'a "müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayınlamaya" çağrısı yapmasıyla birlikte Apple için bu durum artık kabus haline gelmişti. Hatta Musk, Apple’ın kendisini ‘Twitter’ı AppStore’dan kaldırmakla’ tehdit ettiğini bile söylemişti.

Tim Cook, kamuya açık tartışmak yerine Musk ile özel olarak görüştü:

"İyi bir görüşmeydi. Diğer şeylerin yanı sıra, Twitter'ın potansiyel olarak App Store'dan kaldırılmasıyla ilgili yanlış anlaşılmayı da çözdük. Tim Cook, Apple'ın bunu yapmayı asla düşünmediği konusunda netti."

Daha sonrasında ünlü milyarder, Twitter’da Cook’a teşekkür ederek her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğunu yazmıştı. Biz de Cook’un davetini böyle öğrenmiştik zira kendisi Musk’ı özel davet etmiş. Peki ne oldu da her şey çözüldü?

Eski Apple veteranları ve kurucu ortağı Steve Wozniak’a göre sorun, Tim Cook’un iletişim becerisi sayesinde çözüldü

10 yıl Apple’da çalışmış olan ve ismini vermek istemeyen bir şahıs, Financial Times’a verdiği röportajda Tim Cook’un Musk’ı etkilediğini, onun ne istediğini sakinlikle dinlediğini ve kendi görüşünü onu tetiklemeden aktardığını belirtmiş:

“Tim böyledir: Kolları sıvar ve sorunları çözer. Böyle anlaşmazlıklarda büyük kamuya açık tartışmayla ilgilenmiyor. Bu onun çalışma biçimi değil. O, Elon gibi değil.”

Sonuç: Apple, Twitter'da reklam vermeye devam edecek!

Bu görüşmelerin ardından Elon Musk, dün Twitter'daki Spaces yayınında önemli bir açıklamada bulundu. Musk, Apple'ın Twitter'da reklam vermeye devam edeceğini açıkladı. Öte yandan Tim Cook ve Elon Musk ikilisinin görüşmede tam olarak neleri değerlendirdiği halen gizemini koruyor.